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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12005120061200712008

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:41

  Бетон написав:Хотаб прав. Моя вина в том, что я всего этого раньше не понимал. И не уехал раньше. Война открыла глаза


Если война придет в Польшу, ты переживешь дежавю.

Разве что иностранцев не тронут, тогда… Но ты к тому времени хоть частично , да натирализируешься. И границы перед носом тебе опять хлопнут. Ехай уже сразу в Португалию.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:45

  fler написав:Погоджуюсь, іноді відірватись на якійсь мерзотній обліківці приносить моральне задоволення.


чет напомнило
"Наша священная земля - их варварская пустыня"

:lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:52

  pesikot написав:ты, свои

А ты защищать не хочешь


допустим чел с детдома
имущества нет
семьи нет
ваша версия почему он должен идти на фронт?
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:53

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи

Куди ще простіше ніж ФОП? 1-2 група платить фіксовану суму, я на 3 плачу %... Думаю всі українці були б раді, якщо б не було складного офіційного найму? а тільки ФОПи...
Але державі дуже не подобаються ФОП і вони максимально з ними борються...
  budivelnik написав:1 А при чому оподаткування до інвалідів?

А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?

якби були лише ФОПи, то пенсіонери залишились без пенсій. їх теж на волотнтерську допомогу?

й досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало.
Shaman
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  #<1 ... 12005120061200712008
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