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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120061200712008120091201012011>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:45

  fler написав:Погоджуюсь, іноді відірватись на якійсь мерзотній обліківці приносить моральне задоволення.


чет напомнило
"Наша священная земля - их варварская пустыня"

:lol:
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:53

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи

Куди ще простіше ніж ФОП? 1-2 група платить фіксовану суму, я на 3 плачу %... Думаю всі українці були б раді, якщо б не було складного офіційного найму? а тільки ФОПи...
Але державі дуже не подобаються ФОП і вони максимально з ними борються...
  budivelnik написав:1 А при чому оподаткування до інвалідів?

А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?

якби були лише ФОПи, то пенсіонери залишились без пенсій. їх теж на волотнтерську допомогу?

й досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:56

На болотах
Военная полиция в Тыве избивала и пытала током раненых солдат, которые хотели вернуться на войну в Украину

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин опубликовал видео, на котором в военной части № 55115 Кызыла двое сотрудников военной полиции избивают дубинками и пытают током двух мужчин. Коменданты избивали даже того, кто не мог ходить без трости. Один из полицейских требует солдат раздеться и угрожает их изнасиловать.

Бородин пояснил, что до избиения военнослужащие находились в больнице, но их решили в таком состоянии отправить на передовую. Мужчины этим возмутились, за что их и начали избивать. В итоге одному из пострадавших во время побоев отбили позвоночник и его увезли в больницу.

«Вот этой дубинкой они отбили ему позвоночник и сейчас человек находится в тяжелом состоянии. И обратите внимание, как эта мразь, по-другому не скажу, включает электрошокер и наслаждается», - отмечает Бородин.

По его словам, сейчас в военную часть прибыли для проверки сотрудники ФСБ. Предполагается, что будет возбуждено уголовное дело.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:58

  Vadim_ написав:Мобілізація не покриває потреби ЗСУ - Сирський
https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... su-syrskyi


а всі вже забули як Залужний казав що потрібно призвати 500К і як зе казав що не лякайтеся то не правда.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 22:59

  Shaman написав:досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало
40-50% должно быть. Но государство тоже кое что должно, удерживать инфляцию например. На еду, топливо медикаменты легко поднять цену, люди без этого не выживут, а другие бизнесы недополучат прибыль и загнутся. В итоге толку что 18% что 50% если платить их некому.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:03

  tester7336 написав:
  Vadim_ написав:Мобілізація не покриває потреби ЗСУ - Сирський
https://ua.korrespondent.net/ukraine/47 ... su-syrskyi


а всі вже забули як Залужний казав що потрібно призвати 500К і як зе казав що не лякайтеся то не правда.

Так "он", что удивительно - и не соврал: нужно было 700 тыщ :lol:
Ну и тогда Великое Контрнаступленьище готовили, а сейчас обычный наступ проводится.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало.
У всіх більш/менш функціонуючих Держав відношення Бюджету до ВВП приблизно знаходиться в межах 33-45%
Тому ні про яких 18% йтись не може
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:10

  ЛАД написав:
  prodigy написав:.........
спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, грубо кажучі
90% негативний почуттів від більшості постів
може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються :mrgreen:

Раньше спілкування на форумі давало многое, в т.ч. и знания, и информацию (и лично вы, кстати, это признавали и отмечали).
Сегодня вы, шаман, песикот и ещё некоторые превратили форум в "спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються".

в емоції та суцільну депресію форум намагаються перетворити ІПСОшні обліківки та місцеві корисні ідіоти. дехто від переляку дах загубив, в когось найкращі часи були дуже давно, за часів, коли ще совок не почав валитися. але саме вони з піною у рота шукають про Україну лише погане, а про Рашу - ви що, це така велика держава. й не бачать, що це великий колос, навіть не з глини, а вже з лайна, питання, хто саме його штовхне - а те, що він завалиться, у розумних людей питань не викликає.

й так ЛАД, як тобі не гірко, доки Раша не почне валитися, у твоїх онуків нормального життя не буде - й тобі треба визначатися - труси-хрестик. "или дедушка старый, ему все равно"? :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:23

  detroytred написав:
  budivelnik написав:А що ти виправив ?
Замилив сам собі очі.
Ще раз
Закон один і для слабких і для сильних
В противному разі
Да навіть елементарне -- оподаткування різне для різних груп. За віконцем.
А в тебе все однаково.

Про яких "правильних і чесних" я тобі пару сторінок казав? Ні про яких. Є і такий шлях. З отими ж неправильними і нечесними.

Набрид перекручувати.. Гудбай.
1 Немає різного оподаткування для різних груп населення
Є різне оподаткування для різного доходу, в залежності від доходу
2 Є різне оподаткування в залежності від виду діяльності ( тобто є додатковий податок наприклад акцихз для підакцизних(паливо/тютюн)
3 Максимум що є для починаючого - це кредитування під льготні відсотки... та й то це кредит який повинен бути чимось забезпечений...

І про чесних/справедливих
Ти можеш нафантазувати що заміна судді чи прокурора дасть толк....
Але це фантазія
толк дасть тільки ситуація коли суддя чи прокурор не зможе з своїм свинним рилом влізти в калашний ряд...
Бо якщо в них буде лазівка - вони нею скористаються
Ще раз для тебе
НЕ можуть 20000 податкових інспекторів проконтролювати 2 млн касових апаратів... в них на це не вистарчить часу фізично
Значить тих хто потрапить під контроль будуть відбирати по якимось правилам які НАПИШУТЬ самі.
І повір в цих правилах будуть створені умови для можливості зупинити будь-кого ( при чому правила будуть настільки варіабельні що ти в жодному суді не доведеш що тебе перевіряли незаконно
Звідси висновок
Не нові закони , а відсутність обмежень- дасть результат.
Але ти і секта фантазерів і далі можетерозмасувати ... по столу очікуючи месію який вам за вас все зробить.

ПС
з тим що створювати дві системи в одній економічній спільноті одну для слабких а другу для сильних - я надіюсь ти вже допетрав що це маразм.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:28

:tester7336 Про тебе я точно якщо й буду думати - то в останню чергу
2 Перед тобою в черзі з кінця - алканавт якому я дам можливість заробити на шматок хліба.. а от на пляшку-вже ні
Перед алканавтом буде стояти люмпен
Перед люмпеном - простий роботяга....
3 А от мої працівники будуть стояти ДРУГИМИ в черзі після моєї сімї...
4 Повір, ти б не зміг жити так як я живу і працюю останніх 30 років.
Тебе б навіть не задовільнила моя обіцянка що ти попрацювавши 30 років - отримаєш те саме що маю я.

Так що зависть це ознака страху...
budivelnik
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  #<1 ... 120061200712008120091201012011>
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