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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:45
fler написав:
Погоджуюсь, іноді відірватись на якійсь мерзотній обліківці приносить моральне задоволення.
чет напомнило
"Наша священная земля - их варварская пустыня"
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tester7336
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:53
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Якщо оподаткування спроститься, або стане фіксованим для особи
Куди ще простіше ніж ФОП? 1-2 група платить фіксовану суму, я на 3 плачу %... Думаю всі українці були б раді, якщо б не було складного офіційного найму? а тільки ФОПи...
Але державі дуже не подобаються ФОП і вони максимально з ними борються...
budivelnik написав:
1 А при чому оподаткування до інвалідів?
А як пропонуєте, щоб інваліди жили на волонтерську допомогу?
якби були лише ФОПи, то пенсіонери залишились без пенсій. їх теж на волотнтерську допомогу?
й досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:56
На болотах
Военная полиция в Тыве избивала и пытала током раненых солдат, которые хотели вернуться на войну в Украину
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией РФ Виталий Бородин опубликовал видео, на котором в военной части № 55115 Кызыла двое сотрудников военной полиции избивают дубинками и пытают током двух мужчин. Коменданты избивали даже того, кто не мог ходить без трости. Один из полицейских требует солдат раздеться и угрожает их изнасиловать.
Бородин пояснил, что до избиения военнослужащие находились в больнице, но их решили в таком состоянии отправить на передовую. Мужчины этим возмутились, за что их и начали избивать. В итоге одному из пострадавших во время побоев отбили позвоночник и его увезли в больницу.
«Вот этой дубинкой они отбили ему позвоночник и сейчас человек находится в тяжелом состоянии. И обратите внимание, как эта мразь, по-другому не скажу, включает электрошокер и наслаждается», - отмечает Бородин.
По его словам, сейчас в военную часть прибыли для проверки сотрудники ФСБ. Предполагается, что будет возбуждено уголовное дело.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:58
а всі вже забули як Залужний казав що потрібно призвати 500К і як зе казав що не лякайтеся то не правда.
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tester7336
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Додано: Нед 19 січ, 2025 22:59
Shaman написав:
досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало
40-50% должно быть. Но государство тоже кое что должно, удерживать инфляцию например. На еду, топливо медикаменты легко поднять цену, люди без этого не выживут, а другие бизнесы недополучат прибыль и загнутся. В итоге толку что 18% что 50% если платить их некому.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 23:03
tester7336 написав:
а всі вже забули як Залужний казав що потрібно призвати 500К і як зе казав що не лякайтеся то не правда.
Так "он", что удивительно - и не соврал: нужно было 700 тыщ
Ну и тогда Великое Контрнаступленьище готовили, а сейчас обычный наступ проводится.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 23:09
Shaman написав:
й досвід показує, що для функціонування держави, як хочеться навіть 18% податку на доходи - це замало.
У всіх більш/менш функціонуючих Держав відношення Бюджету до ВВП приблизно знаходиться в межах 33-45%
Тому ні про яких 18% йтись не може
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budivelnik
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Додано: Нед 19 січ, 2025 23:10
ЛАД написав: prodigy написав:
.........
спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, грубо кажучі
90% негативний почуттів від більшості постів
може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються
Раньше спілкування на форумі давало многое, в т.ч. и знания, и информацию (и лично вы, кстати, это признавали и отмечали).
Сегодня вы, шаман, песикот и ещё некоторые превратили форум в "спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються".
в емоції та суцільну депресію форум намагаються перетворити ІПСОшні обліківки та місцеві корисні ідіоти. дехто від переляку дах загубив, в когось найкращі часи були дуже давно, за часів, коли ще совок не почав валитися. але саме вони з піною у рота шукають про Україну лише погане, а про Рашу - ви що, це така велика держава. й не бачать, що це великий колос, навіть не з глини, а вже з лайна, питання, хто саме його штовхне - а те, що він завалиться, у розумних людей питань не викликає.
й так ЛАД
, як тобі не гірко, доки Раша не почне валитися, у твоїх онуків нормального життя не буде - й тобі треба визначатися - труси-хрестик. "или дедушка старый, ему все равно"?
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Shaman
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Додано: Нед 19 січ, 2025 23:23
detroytred написав: budivelnik написав:
А що ти виправив ?
Замилив сам собі очі.
Ще раз
Закон один і для слабких і для сильних
В противному разі
Да навіть елементарне -- оподаткування різне для різних груп. За віконцем.
А в тебе все однаково.
Про яких "правильних і чесних" я тобі пару сторінок казав? Ні про яких. Є і такий шлях. З отими ж неправильними і нечесними.
Набрид перекручувати.. Гудбай.
1 Немає різного оподаткування для різних груп населення
Є різне оподаткування для різного доходу, в залежності від доходу
2 Є різне оподаткування в залежності від виду діяльності ( тобто є додатковий податок наприклад акцихз для підакцизних(паливо/тютюн)
3 Максимум що є для починаючого - це кредитування під льготні відсотки... та й то це кредит який повинен бути чимось забезпечений...
І про чесних/справедливих
Ти можеш нафантазувати що заміна судді чи прокурора дасть толк....
Але це фантазія
толк дасть тільки ситуація коли суддя чи прокурор не зможе з своїм свинним рилом влізти в калашний ряд...
Бо якщо в них буде лазівка - вони нею скористаються
Ще раз для тебе
НЕ можуть 20000 податкових інспекторів проконтролювати 2 млн касових апаратів... в них на це не вистарчить часу фізично
Значить тих хто потрапить під контроль будуть відбирати по якимось правилам які НАПИШУТЬ самі.
І повір в цих правилах будуть створені умови для можливості зупинити будь-кого ( при чому правила будуть настільки варіабельні що ти в жодному суді не доведеш що тебе перевіряли незаконно
Звідси висновок
Не нові закони , а відсутність обмежень- дасть результат.
Але ти і секта фантазерів і далі можетерозмасувати ... по столу очікуючи месію який вам за вас все зробить.
ПС
з тим що створювати дві системи в одній економічній спільноті одну для слабких а другу для сильних - я надіюсь ти вже допетрав що це маразм.
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Додано: Нед 19 січ, 2025 23:28
:tester7336 Про тебе я точно якщо й буду думати - то в останню чергу
2 Перед тобою в черзі з кінця - алканавт якому я дам можливість заробити на шматок хліба.. а от на пляшку-вже ні
Перед алканавтом буде стояти люмпен
Перед люмпеном - простий роботяга....
3 А от мої працівники будуть стояти ДРУГИМИ в черзі після моєї сімї...
4 Повір, ти б не зміг жити так як я живу і працюю останніх 30 років.
Тебе б навіть не задовільнила моя обіцянка що ти попрацювавши 30 років - отримаєш те саме що маю я.
Так що зависть це ознака страху...
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