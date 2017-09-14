Додано: Нед 19 січ, 2025 23:23

detroytred написав: budivelnik написав: А що ти виправив ?

Замилив сам собі очі.

Ще раз

Закон один і для слабких і для сильних

В противному разі А що ти виправив ?Замилив сам собі очі.Ще разЗакон один і для слабких і для сильнихВ противному разі Да навіть елементарне -- оподаткування різне для різних груп. За віконцем.

А в тебе все однаково.



Про яких "правильних і чесних" я тобі пару сторінок казав? Ні про яких. Є і такий шлях. З отими ж неправильними і нечесними.



Набрид перекручувати.. Гудбай. Да навіть елементарне -- оподаткування різне для різних груп. За віконцем.А в тебе все однаково.Про яких "правильних і чесних" я тобі пару сторінок казав? Ні про яких. Є і такий шлях. З отими ж неправильними і нечесними.Набрид перекручувати.. Гудбай.

1 Немає різного оподаткування для різних груп населенняЄ різне оподаткування для різного доходу, в залежності від доходу2 Є різне оподаткування в залежності від виду діяльності ( тобто є додатковий податок наприклад акцихз для підакцизних(паливо/тютюн)3 Максимум що є для починаючого - це кредитування під льготні відсотки... та й то це кредит який повинен бути чимось забезпечений...І про чесних/справедливихТи можеш нафантазувати що заміна судді чи прокурора дасть толк....Але це фантазіятолк дасть тільки ситуація коли суддя чи прокурор не зможе з своїм свинним рилом влізти в калашний ряд...Бо якщо в них буде лазівка - вони нею скористаютьсяЩе раз для тебеНЕ можуть 20000 податкових інспекторів проконтролювати 2 млн касових апаратів... в них на це не вистарчить часу фізичноЗначить тих хто потрапить під контроль будуть відбирати по якимось правилам які НАПИШУТЬ самі.І повір в цих правилах будуть створені умови для можливості зупинити будь-кого ( при чому правила будуть настільки варіабельні що ти в жодному суді не доведеш що тебе перевіряли незаконноЗвідси висновокНе нові закони , а відсутність обмежень- дасть результат.Але ти і секта фантазерів і далі можетерозмасувати ... по столу очікуючи месію який вам за вас все зробить.ПСз тим що створювати дві системи в одній економічній спільноті одну для слабких а другу для сильних - я надіюсь ти вже допетрав що це маразм.