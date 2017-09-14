RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1200712008120091201012011>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:29

tester7336

добре, що ти робиш, критикуєш дії ТЦК. рішення пропонуєш? ні. не розумієш, навіщо ТЦК мобілізації проводять? робиш вигляд, що ні - таке враження, що ТЦК з власної ініціативи цим займаються. пропонуєш справедливі способи мобілізації? теж ні.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7967
З нами з: 29.09.19
Подякував: 713 раз.
Подякували: 1581 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:39

пропонують робыть По Закону.
Почему ВГК не подает такой законопроект - это уже на вашей стороне вопрос.
И да: тцкшники это именно, что по собственной инициативе делают - иначе план закрывать придется лично. - вроде какой-то депутат подтвердил...
_hunter
 
Повідомлень: 9046
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:41

_hunter

какой-то депутат


Безкутня?) :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 14104
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:48

  _hunter написав:Да сколько эту шарманку можно заводить? - пропонують робыть По Закону.
Почему ВГК не подает такой законопроект - это уже на вашей стороне вопрос.
И да: тцкшники это именно, что по собственной инициативе делают - иначе план закрывать придется лично. - вроде какой-то депутат подтвердил...

У нас сейчас вообще страшнэ. Бойко сыграл Щедрика и всё - больше не герой. Плохо овладел инструментом... Не возвращайтесь и не стоит так рвать душу за Украину, тут пропащие люди, кроме Лучиков добра, он - сама нежность.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5444
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 679 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:52

  Wirująświatła написав:Бетон ваш ход мысли можно понять, но непонятно другое, зачем вы пишите одно и тоже? Ситуация дурацкая и не только у вас.

Оказалось того что все платили на армию критично мало для обороны как и самой армии.

Виноватые конечно есть, но шансов притянуть их к ответственности ноль. Или меньше.

С одной стороны война у людей рушатся жизни и семьи, люди теряют жилье.

С другой вы зачем то покупаете квартиры в киеве.


Каждый тратит свои деньги как считает нужным, но как минимум это алогично. Завтра вас призовут на фронт, кто будет заниматься вашими квартирами, в т.ч. польскими.

Ко всем.

Предлагаю перестать искать виноватых в войне и перестать искать кто должен нас защищать.

Менты, впенсы, подизносившиеся летчики, долярчики и бандерлоги.

Это неконструктивно. Ответа нет. Нельзя вернутся в 2014 или другой год и все переиначить. уже звучит как заевшая пластинка.

+++++++
ЛАД
2
 
Повідомлень: 32553
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4827 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 19 січ, 2025 23:52

  Hotab написав:_hunter

какой-то депутат


Безкутня?) :lol:

не то, что помню, но всеравно
https://zk.znaj.ua/ru/501545-tck-prihov ... na-peredok
_hunter
 
Повідомлень: 9046
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:05

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter

какой-то депутат


Безкутня?) :lol:

не то, что помню, но всеравно
https://zk.znaj.ua/ru/501545-tck-prihov ... na-peredok


Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
Hotab
 
Повідомлень: 14104
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:10

  Hotab написав:Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27212
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:12

  budivelnik написав:я надіюсь ти вже допетрав що це маразм.

Точно, нарешті я допетрив, що ти і далі постійно будеш перекручувати та вигадувати. Тому продовжувати виправляти далі не варто. Бо це і буде маразм.
Тому гудбай.
Вивчай фахівців. Їм пояснюй, їх перекручуй.
А мені набридло.

Еволюціонувати, до речі, будуть і без твоїх пісень та місії.
Ти краще на Нобелівську подавай свої вигадки по розвитку ринку країни. Отримаєш визнання та профіт. Ніж на хфорумі мені та міфичним читачам доводити свою відсеб'ятину.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 січ, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29850
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:17

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?

Звичайний. Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
Ну і собі медаль з картоплини прикручу: я давно і постійно кажу: ТЦК-ники (вірніше ті, кого так називає Бетон, бо там військовослужбовців сил ТРО , які не є в штаті ТЦК) - це в більшості вчорашні фронтовики. І нерідко знов відправляються в більш гарячі місця в порядку ротації з іншими військовими сил ТРО. Бо як відомо всім, хто це хоче знати, сили ТРО активно воюють на різних ділянках. Причому як правило найгірше забезпечені
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 00:23, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 14104
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
  #<1 ... 1200712008120091201012011>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81331
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899513
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13499)
19.01.2025 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.