добре, що ти робиш, критикуєш дії ТЦК. рішення пропонуєш? ні. не розумієш, навіщо ТЦК мобілізації проводять? робиш вигляд, що ні - таке враження, що ТЦК з власної ініціативи цим займаються. пропонуєш справедливі способи мобілізації? теж ні.
пропонують робыть По Закону. Почему ВГК не подает такой законопроект - это уже на вашей стороне вопрос. И да: тцкшники это именно, что по собственной инициативе делают - иначе план закрывать придется лично. - вроде какой-то депутат подтвердил...
_hunter написав:Да сколько эту шарманку можно заводить? - пропонують робыть По Закону. Почему ВГК не подает такой законопроект - это уже на вашей стороне вопрос. И да: тцкшники это именно, что по собственной инициативе делают - иначе план закрывать придется лично. - вроде какой-то депутат подтвердил...
У нас сейчас вообще страшнэ. Бойко сыграл Щедрика и всё - больше не герой. Плохо овладел инструментом... Не возвращайтесь и не стоит так рвать душу за Украину, тут пропащие люди, кроме Лучиков добра, он - сама нежность.
budivelnik написав:я надіюсь ти вже допетрав що це маразм.
Точно, нарешті я допетрив, що ти і далі постійно будеш перекручувати та вигадувати. Тому продовжувати виправляти далі не варто. Бо це і буде маразм. Тому гудбай. Вивчай фахівців. Їм пояснюй, їх перекручуй. А мені набридло.
Еволюціонувати, до речі, будуть і без твоїх пісень та місії. Ти краще на Нобелівську подавай свої вигадки по розвитку ринку країни. Отримаєш визнання та профіт. Ніж на хфорумі мені та міфичним читачам доводити свою відсеб'ятину.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 січ, 2025 00:18, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?
Звичайний. Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших» Ну і собі медаль з картоплини прикручу: я давно і постійно кажу: ТЦК-ники (вірніше ті, кого так називає Бетон, бо там військовослужбовців сил ТРО , які не є в штаті ТЦК) - це в більшості вчорашні фронтовики. І нерідко знов відправляються в більш гарячі місця в порядку ротації з іншими військовими сил ТРО. Бо як відомо всім, хто це хоче знати, сили ТРО активно воюють на різних ділянках. Причому як правило найгірше забезпечені
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 00:23, всього редагувалось 2 разів.