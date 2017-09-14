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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12008120091201012011>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:На болотах
Военная полиция в Тыве избивала и пытала током раненых солдат, которые хотели вернуться на войну в Украину
щось недуже хотіли
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:20

🇫🇷 Франція не може приборкати бідність – Le Monde

Близько 40% населення заморських територій Франції живуть за межею бідності. Про це йдеться у статті французької газети Le Monde під назвою «Бідність у Франції перестала скорочуватися 20 років тому, і з того часу спостерігається її зростання».

У статті йдеться про те, що в континентальній Франції 9 млн людей живуть у злиднях. Це становить 14,4% населення. Проте з урахуванням заморських територій це число сягає 10 млн.

Населення заморських територій Франції складає близько 2,6 млн. осіб, з яких близько 40% перебувають за межею бідності.

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:22

  Hotab написав:Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
типа фронтовики все нюхали) есть такие которые на и 300 км к фронту никогда не приближались, лично одного знаю. ВОС востребованная только в тылу. или в.служащий не равно фронтовик? среди военный как то (и зачем-то) выясняют был ли тот или иной офицер на нуле?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:25

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?

Звичайний. Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
Ну і собі медаль з картоплини прикручу: я давно і постійно кажу: ТЦК-ники (вірніше ті, кого так називає Бетон, бо там військовослужбовців сил ТРО , які не є в штаті ТЦК) - це в більшості вчорашні фронтовики.

Так опять же: если он разок таки порох понюхал - и быстренько в тыл - что это кардинально меняет в основном посыле: "типа воен" вместо себя в окопы нарид ищет?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:25

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
типа фронтовики все нюхали) есть такие которые на и 300 км к фронту никогда не приближались, личного одного знаю. ВОС востребованная только в тылу.

Ну сили ТРО як раз як затичка всюди засовують . Хоча «базова» їх намагались тримати на кордонах , наприклад Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. А по факту - затичка, яка постійно просить хоч якусь снарягу, бо штатно погано укомплектовані.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:28

_hunter
Так опять же: если он разок


Це Шольц сказав ? Ти скільки раз там був, експерт?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вскритіє тушонок

комєнт:
зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 січ, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:33

  _hunter написав:Так опять же: если он разок таки порох понюхал - и быстренько в тыл - что это кардинально меняет в основном посыле: "типа воен" вместо себя в окопы нарид ищет?..
это уже внутренние тонкости, чтобы их понимать в той системе нужно вариться. detroytred пытался объяснить, там есть своя элита, свадебные генералы и прочее.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:37

  detroytred написав:......
Ти краще на Нобелівську подавай свої вигадки по розвитку ринку країни. Отримаєш визнання та профіт. Ніж на хфорумі мені та міфичним читачам доводити свою відсеб'ятину.

Шнобелевскую.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:43

  flyman написав:комєнт:
зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...

Загугли склад Повітряних Сил.

Вони будуть ще збільшуватися:
*Сырский:
"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой..."
"Это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия (гиперзвук, Орешник) россиянами"... (С)
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 січ, 2025 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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