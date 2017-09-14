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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:17
Wirująświatła написав:
На болотах
Военная полиция в Тыве избивала и пытала током раненых солдат, которые хотели вернуться на войну в Украину
щось недуже хотіли
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:20
🇫🇷 Франція не може приборкати бідність – Le Monde
Близько 40% населення заморських територій Франції живуть за межею бідності. Про це йдеться у статті французької газети Le Monde під назвою «Бідність у Франції перестала скорочуватися 20 років тому, і з того часу спостерігається її зростання».
У статті йдеться про те, що в континентальній Франції 9 млн людей живуть у злиднях. Це становить 14,4% населення. Проте з урахуванням заморських територій це число сягає 10 млн.
Населення заморських територій Франції складає близько 2,6 млн. осіб, з яких близько 40% перебувають за межею бідності.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:22
Hotab написав:
Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
типа фронтовики все нюхали) есть такие которые на и 300 км к фронту никогда не приближались, лично одного знаю. ВОС востребованная только в тылу. или в.служащий не равно фронтовик? среди военный как то (и зачем-то) выясняют был ли тот или иной офицер на нуле?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:25
Hotab написав: Wirująświatła написав: Hotab написав:
Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?
Звичайний. Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
Ну і собі медаль з картоплини прикручу: я давно і постійно кажу: ТЦК-ники (вірніше ті, кого так називає Бетон, бо там військовослужбовців сил ТРО , які не є в штаті ТЦК) - це в більшості вчорашні фронтовики.
Так опять же: если он разок таки порох понюхал - и быстренько в тыл - что это кардинально меняет в основном посыле: "типа воен" вместо себя в окопы нарид ищет?..
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:25
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Але розвінчує наратів Бетона «самі ніколи не нюхали пороху, а відправляють інших»
типа фронтовики все нюхали) есть такие которые на и 300 км к фронту никогда не приближались, личного одного знаю. ВОС востребованная только в тылу.
Ну сили ТРО як раз як затичка всюди засовують . Хоча «базова» їх намагались тримати на кордонах , наприклад Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина. А по факту - затичка, яка постійно просить хоч якусь снарягу, бо штатно погано укомплектовані.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:28
_hunter
Так опять же: если он разок
Це Шольц сказав ? Ти скільки раз там був, експерт?
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Hotab
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:33
Вскритіє тушонок
комєнт:
зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Востаннє редагувалось flyman
в Пон 20 січ, 2025 00:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:33
_hunter написав:
Так опять же: если он разок таки порох понюхал - и быстренько в тыл - что это кардинально меняет в основном посыле: "типа воен" вместо себя в окопы нарид ищет?..
это уже внутренние тонкости, чтобы их понимать в той системе нужно вариться. detroytred пытался объяснить, там есть своя элита, свадебные генералы и прочее.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:37
detroytred написав:
......
Ти краще на Нобелівську подавай свої вигадки по розвитку ринку країни. Отримаєш визнання та профіт. Ніж на хфорумі мені та міфичним читачам доводити свою відсеб'ятину.
Шнобелевскую.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:43
flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Вони будуть ще збільшуватися:
*Сырский:
"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой..."
"Это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия (гиперзвук, Орешник) россиянами"... (С)
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 20 січ, 2025 00:47, всього редагувалось 1 раз.
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