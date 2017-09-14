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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12008120091201012011

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:46

  detroytred написав:
  flyman написав:комєнт:
зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...

Загугли склад Повітряних Сил.

Огонь))
Експерт Флайман , якого ми заслужили.

detroytred
Вони будуть ще збільшуватися:


Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО. Бо з проблемою, яку завдяки галасу в інтернатах не вдалось вирішити , все одно щось робити треба. Оті всі неіснуючі (по техніці, зате укомплектовані людьми) ескадрильї на умовних Бе12 , ота вся бригада транспортної авіації (з Мелітополя) з одним (чи нема зовсім?) літаючим Іл76мд і багато багато ще хто , щось з цим треба робити. І ясно , що в СВ завдяки наявності інтернету вони себе перевести не дадуть. То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:57

  Hotab написав:
  detroytred написав:
  flyman написав:комєнт:
зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...

Загугли склад Повітряних Сил.

Огонь))
Експерт Флайман , якого ми заслужили.

ти розберись хто кого де коментує, чи тебе кожен пост з підписом "флайман" тригерить?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:58

  detroytred написав:
  flyman написав:комєнт:
зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...

Загугли склад Повітряних Сил.

Вони будуть ще збільшуватися:
*Сырский:
"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой..."
"Это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия (гиперзвук, Орешник) россиянами"... (С)

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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 00:59

flyman
ти розберись..

… що ти сюди носиш.
Я ще не ходив на твої помийні сайти розвінчувати маячню, яку ти сюди несеш.

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Угу, «мопєд нє мой». 20 років в ойті і все те саме дитинство..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 01:10

  Hotab написав:Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО.

Та отож. Пройдуть перенавчання.
detroytred
 
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