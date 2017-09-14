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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:46
detroytred написав: flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Огонь))
Експерт Флайман , якого ми заслужили.detroytred
Вони будуть ще збільшуватися:
Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО. Бо з проблемою, яку завдяки галасу в інтернатах не вдалось вирішити , все одно щось робити треба. Оті всі неіснуючі (по техніці, зате укомплектовані людьми) ескадрильї на умовних Бе12 , ота вся бригада транспортної авіації (з Мелітополя) з одним (чи нема зовсім?) літаючим Іл76мд і багато багато ще хто , щось з цим треба робити. І ясно , що в СВ завдяки наявності інтернету вони себе перевести не дадуть. То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 20 січ, 2025 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:57
Hotab написав: detroytred написав: flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Огонь))
Експерт Флайман , якого ми заслужили.
ти розберись хто кого де коментує, чи тебе кожен пост з підписом "флайман" тригерить?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:58
detroytred написав: flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Вони будуть ще збільшуватися:
*Сырский:
"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой..."
"Это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия (гиперзвук, Орешник) россиянами"... (С)
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:59
flyman
ти розберись..
… що ти сюди носиш.
Я ще не ходив на твої помийні сайти розвінчувати маячню, яку ти сюди несеш.
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Угу, «мопєд нє мой». 20 років в ойті і все те саме дитинство..
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Додано: Пон 20 січ, 2025 01:10
Hotab написав:
Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО.
Та отож. Пройдуть перенавчання.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 03:56
Hotab написав:
То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Несостоявшиеся лётчики с удовольствием идут в ПВО по принципу "если не я, так никто" 😁
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