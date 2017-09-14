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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:46
detroytred написав: flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Огонь))
Експерт Флайман , якого ми заслужили.detroytred
Вони будуть ще збільшуватися:
Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО. Бо з проблемою, яку завдяки галасу в інтернатах не вдалось вирішити , все одно щось робити треба. Оті всі неіснуючі (по техніці, зате укомплектовані людьми) ескадрильї на умовних Бе12 , ота вся бригада транспортної авіації (з Мелітополя) з одним (чи нема зовсім?) літаючим Іл76мд і багато багато ще хто , щось з цим треба робити. І ясно , що в СВ завдяки наявності інтернету вони себе перевести не дадуть. То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 20 січ, 2025 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:57
Hotab написав: detroytred написав: flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Огонь))
Експерт Флайман , якого ми заслужили.
ти розберись хто кого де коментує, чи тебе кожен пост з підписом "флайман" тригерить?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:58
detroytred написав: flyman написав:
комєнт:зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Вони будуть ще збільшуватися:
*Сырский:
"Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой..."
"Это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия (гиперзвук, Орешник) россиянами"... (С)
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Додано: Пон 20 січ, 2025 00:59
flyman
ти розберись..
… що ти сюди носиш.
Я ще не ходив на твої помийні сайти розвінчувати маячню, яку ти сюди несеш.
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Угу, «мопєд нє мой». 20 років в ойті і все те саме дитинство..
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Додано: Пон 20 січ, 2025 01:10
Hotab написав:
Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО.
Та отож. Пройдуть перенавчання.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 03:56
Hotab написав:
То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Несостоявшиеся лётчики с удовольствием идут в ПВО по принципу "если не я, так никто" 😁
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Додано: Пон 20 січ, 2025 06:42
Сибарит написав: Hotab написав:
То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Несостоявшиеся лётчики с удовольствием идут в ПВО по принципу "если не я, так никто" 😁
«Не летаю, так посбиваю».
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Додано: Пон 20 січ, 2025 06:55
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?
Да особый
Если тело было контужено(точнее кость головы) - то он имеет право бить хором с братанами лОха подвернувшегося ногами, ездить на красный свет(была такая авария у нас на пр.Правды рядом с 6м отделом за Домом Торговли) и требовать бесплатно колбасы и балыки повышенной вкусности в ЛяСильпо и номера "0001" на 550й Бумер б/н.
Некоторые поступки этих выродков иначе как тяжёлыми контузиями, тянущимися с роддома, обьяснить невозможно.
Вот вчера паканули сына друга, энергетика, с бронью, с допусками, с ВО(офицер или нет не в курсе), транформаторы 330/500КВ менял лично(курировал) он у нас после "удачной работы ПВО", но кому то план по пехотному мясу оказался важнее.
Отец разбирается, начальство тоже, но сам факт бусификации...Был бы пудов 8мь, а не 4 - хер бы заломали.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 07:03
tester7336 написав: fler написав:
Погоджуюсь, іноді відірватись на якійсь мерзотній обліківці приносить моральне задоволення.
чет напомнило
"Наша священная земля - их варварская пустыня"
Корабельнососная мосейчучщина
Новое течение болтологии в храме святого отца портникова
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Додано: Пон 20 січ, 2025 07:15
Shaman написав: ЛАД написав: prodigy написав:
.........
спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, грубо кажучі
90% негативний почуттів від більшості постів
може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються
Раньше спілкування на форумі давало многое, в т.ч. и знания, и информацию (и лично вы, кстати, это признавали и отмечали).
Сегодня вы, шаман, песикот и ещё некоторые превратили форум в "спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються".
в емоції та суцільну депресію форум намагаються перетворити ІПСОшні обліківки та місцеві корисні ідіоти. дехто від переляку дах загубив, в когось найкращі часи були дуже давно, за часів, коли ще совок не почав валитися. але саме вони з піною у рота шукають про Україну лише погане, а про Рашу - ви що, це така велика держава. й не бачать, що це великий колос, навіть не з глини, а вже з лайна, питання, хто саме його штовхне - а те, що він завалиться, у розумних людей питань не викликає.
й так ЛАД
, як тобі не гірко, доки Раша не почне валитися, у твоїх онуків нормального життя не буде - й тобі треба визначатися - труси-хрестик. "или дедушка старый, ему все равно"?
И когда этот колосс с лайна валиться начнёт?
Когда хотя бы курс 150 мы увидим, не то что 200?
Пока ни то что белкового голода и бенза по талонам как в 91м у них нет - у них нарид пересичный китайськэ лайно новое(джипы, электрички) по 5-9млн. гребёт. А кое кто и санкционные лексусы и мерины с бумерами по 15-20.
Конечно это не Елдыбаевы и Карахуевы с барачных посёлков зауралья, что едут убивать нас по контракту и велению батюшки МП РПЦ
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