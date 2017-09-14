flyman написав:комєнт: зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Огонь)) Експерт Флайман , якого ми заслужили.
detroytred
Вони будуть ще збільшуватися:
Сподіваюсь за рахунок внутрішніх ротацій з авіації в ППО. Бо з проблемою, яку завдяки галасу в інтернатах не вдалось вирішити , все одно щось робити треба. Оті всі неіснуючі (по техніці, зате укомплектовані людьми) ескадрильї на умовних Бе12 , ота вся бригада транспортної авіації (з Мелітополя) з одним (чи нема зовсім?) літаючим Іл76мд і багато багато ще хто , щось з цим треба робити. І ясно , що в СВ завдяки наявності інтернету вони себе перевести не дадуть. То хочаб в частини ППО , тобто всередині Повітряних сил.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 00:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:комєнт: зачем Украине Повітряні сили численностью 100 000 военнослужащих при численности самолетов в строю меньше сотни...
Загугли склад Повітряних Сил.
Вони будуть ще збільшуватися: *Сырский: "Это нас побуждает к созданию собственной системы противовоздушной обороны, которая была бы не просто противовоздушной, а противоракетной системой..." "Это должно побудить нас к созданию современной ракетной системы, которая могла бы быть сдерживающим фактором против применения такого оружия (гиперзвук, Орешник) россиянами"... (С)
Hotab написав:Так Бетон раптом дізнався, що ТЦК-ник , то вчорашній фронтовик. Ай як невдобно вийшло.
вчерашний фронтовик это какой то особый статус?
Да особый Если тело было контужено(точнее кость головы) - то он имеет право бить хором с братанами лОха подвернувшегося ногами, ездить на красный свет(была такая авария у нас на пр.Правды рядом с 6м отделом за Домом Торговли) и требовать бесплатно колбасы и балыки повышенной вкусности в ЛяСильпо и номера "0001" на 550й Бумер б/н. Некоторые поступки этих выродков иначе как тяжёлыми контузиями, тянущимися с роддома, обьяснить невозможно. Вот вчера паканули сына друга, энергетика, с бронью, с допусками, с ВО(офицер или нет не в курсе), транформаторы 330/500КВ менял лично(курировал) он у нас после "удачной работы ПВО", но кому то план по пехотному мясу оказался важнее. Отец разбирается, начальство тоже, но сам факт бусификации...Был бы пудов 8мь, а не 4 - хер бы заломали.
prodigy написав:......... спілкування на форумі -не додає ні знань, ні інформації, грубо кажучі 90% негативний почуттів від більшості постів може це такий спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються
Раньше спілкування на форумі давало многое, в т.ч. и знания, и информацию (и лично вы, кстати, это признавали и отмечали). Сегодня вы, шаман, песикот и ещё некоторые превратили форум в "спосіб "емоційної розрядки"-як собаки на вулиці гавкають, а часто і кусаються".
в емоції та суцільну депресію форум намагаються перетворити ІПСОшні обліківки та місцеві корисні ідіоти. дехто від переляку дах загубив, в когось найкращі часи були дуже давно, за часів, коли ще совок не почав валитися. але саме вони з піною у рота шукають про Україну лише погане, а про Рашу - ви що, це така велика держава. й не бачать, що це великий колос, навіть не з глини, а вже з лайна, питання, хто саме його штовхне - а те, що він завалиться, у розумних людей питань не викликає.
й так ЛАД, як тобі не гірко, доки Раша не почне валитися, у твоїх онуків нормального життя не буде - й тобі треба визначатися - труси-хрестик. "или дедушка старый, ему все равно"?
И когда этот колосс с лайна валиться начнёт? Когда хотя бы курс 150 мы увидим, не то что 200? Пока ни то что белкового голода и бенза по талонам как в 91м у них нет - у них нарид пересичный китайськэ лайно новое(джипы, электрички) по 5-9млн. гребёт. А кое кто и санкционные лексусы и мерины с бумерами по 15-20. Конечно это не Елдыбаевы и Карахуевы с барачных посёлков зауралья, что едут убивать нас по контракту и велению батюшки МП РПЦ
Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.
Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації.
Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.
Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації.
Та бути такого не може.
Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти Бо за 24 години якось не склалось