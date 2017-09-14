Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.
Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації.
Та бути такого не може.
Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти Бо за 24 години якось не склалось