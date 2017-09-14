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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12009120101201112012

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 09:02

  pesikot написав:
  Schmit написав:Байден ніколи не хотів перемоги України у війні проти Росії: ЗМІ навели докази

Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.

Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації.


Та бути такого не може.

Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти
Бо за 24 години якось не склалось

Ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Schmit
 
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  #<1 ... 12009120101201112012
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