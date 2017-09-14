Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.
Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації.
Та бути такого не може.
Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти Бо за 24 години якось не склалось
Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
*Так, близько 10:50 години в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний підривач "ВП-9" та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Джерело зазначило, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.
Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
prodigy написав:flyman навіщо це лайно тягнеш сюди, тобі це цікаво-надішли друзям
цей славко недолугий чоловяга, історії не знає, мабуть взагалі мало чого знає, але свої думки викладає і публічний простір
Чому? Якщо б не Флай, то, наприклад, я гадки не мав би, що існує цей Славко. А так цікаво -- які уявлення мають інші люди, групи людей. До того, виявляється, цей Славко дисидент чи щось таке (про це хтось тут підказав). Бо я спочатку вважав, що це якась комедійна парочка з типу пародіями. Глибоко помилявся.
До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було... Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.
Schmit написав:Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
А якщо мета не з'їсти, бо це все ж таки більші зусилля? Можуть домовитися... ПАП поступиться в чомусь і буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.
Гадаю, що між республіканцями і демократами теж. Отже занадто спокійно деми віддали владу.
А Зе, імхо, по суті ПАП зробив все, щоб він був наступником. Розчистив шлях. Да що гадати? Після перемоги у 2019-му ніякої "помсти" не сталося. Лише для картинки.