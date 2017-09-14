Додано: Пон 20 січ, 2025 10:41

prodigy написав: flyman навіщо це лайно тягнеш сюди, тобі це цікаво-надішли друзям



цей славко недолугий чоловяга, історії не знає, мабуть взагалі мало чого знає, але

свої думки викладає і публічний простір навіщо це лайно тягнеш сюди, тобі це цікаво-надішли друзямцей славко недолугий чоловяга, історії не знає, мабуть взагалі мало чого знає, алесвої думки викладає і публічний простір

Чому?Якщо б не Флай, то, наприклад, я гадки не мав би, що існує цей Славко.А так цікаво -- які уявлення мають інші люди, групи людей. До того, виявляється, цей Славко дисидент чи щось таке (про це хтось тут підказав). Бо я спочатку вважав, що це якась комедійна парочка з типу пародіями. Глибоко помилявся.До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було...Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.