*Так, близько 10:50 години в Центральному Будинку офіцерів ЗСУ на вулиці Грушевського радіоведуча каналу "Армія FM" під час ефіру взяла до рук донний підривач "ВП-9" та почала ним маніпулювати в руках, внаслідок чого відбувся вибух. Джерело зазначило, що цей підривач раніше до студії приніс один із запрошених гостей військовослужбовців, як використаний макет боєприпасу.
Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
prodigy написав:flyman навіщо це лайно тягнеш сюди, тобі це цікаво-надішли друзям
цей славко недолугий чоловяга, історії не знає, мабуть взагалі мало чого знає, але свої думки викладає і публічний простір
Чому? Якщо б не Флай, то, наприклад, я гадки не мав би, що існує цей Славко. А так цікаво -- які уявлення мають інші люди, групи людей. До того, виявляється, цей Славко дисидент чи щось таке (про це хтось тут підказав). Бо я спочатку вважав, що це якась комедійна парочка з типу пародіями. Глибоко помилявся.
До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було... Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.
Schmit написав:Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
А якщо мета не з'їсти, бо це все ж таки більші зусилля? Можуть домовитися... ПАП поступиться в чомусь і буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.
Гадаю, що між республіканцями і демократами теж. Отже занадто спокійно деми віддали владу.
А Зе, імхо, по суті ПАП зробив все, щоб він був наступником. Розчистив шлях. Да що гадати? Після перемоги у 2019-му ніякої "помсти" не сталося. Лише для картинки.
Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки не вірив, що таке можливо. Це дуже дорого коштувало Україні та буде дорого коштувати Сполученим штатам та їхнім союзникам у майбутньому.
Про це пише видання Time із посиланням на власні джерела та деяких посадовців адміністрації.
Та бути такого не може.
Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти Бо за 24 години якось не склалось
А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы. Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды
Такова природа войны, говорит г-н Блинкен: «У большинства этих испытаний нет красивого голливудского финала».
Дехто буде дрочити на Байдена як на "ракетну програму" Порошенко ща довго
Востаннє редагувалось d44 в Пон 20 січ, 2025 10:55, всього редагувалось 2 разів.
Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки .
А помните я писал что Байден ниразу не друг Украины. Теперь СМИ об этом пишут. Шольц и Трамп тоже не друг.
У нас после совка какие то теплые чувства к понятиям союзник, партнёр. Мир изменился, у капитализма тоже есть фазы развития, или у общества, хз. Если нас не хотят в НАТО/ЕС почему нельзя прямо это сказать, устами первых лиц. Многие вещи бы воспринимались иначе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 20 січ, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
барабашов написав:Вот вчера паканули сына друга, энергетика, с бронью, с допусками, с ВО(офицер или нет не в курсе), транформаторы 330/500КВ менял л.
В 22 в нас теж брали в кого артилерійський вос. Він не бронювався. А наше керівництво не особо й спішило. Забронювали охорону))) А тцк брали без розбору і нач рем один пішов, в другому районі зам по збуту,і даж обласного диспетчера підгребли. Начальство то ще півбіди а обласного диспетчера років 7 треба натаскувати..