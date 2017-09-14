flyman навіщо це лайно тягнеш сюди, тобі це цікаво-надішли друзям
цей славко недолугий чоловяга, історії не знає, мабуть взагалі мало чого знає, але
свої думки викладає і публічний простір
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Додано: Пон 20 січ, 2025 10:28
flyman навіщо це лайно тягнеш сюди, тобі це цікаво-надішли друзям
цей славко недолугий чоловяга, історії не знає, мабуть взагалі мало чого знає, але
свої думки викладає і публічний простір
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:38
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:41
Чому?
Якщо б не Флай, то, наприклад, я гадки не мав би, що існує цей Славко.
А так цікаво -- які уявлення мають інші люди, групи людей. До того, виявляється, цей Славко дисидент чи щось таке (про це хтось тут підказав). Бо я спочатку вважав, що це якась комедійна парочка з типу пародіями. Глибоко помилявся.
До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було...
Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:45
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:50
А якщо мета не з'їсти, бо це все ж таки більші зусилля?
Можуть домовитися...
ПАП поступиться в чомусь і буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.
Гадаю, що між республіканцями і демократами теж.
Отже занадто спокійно деми віддали владу.
А Зе, імхо, по суті ПАП зробив все, щоб він був наступником. Розчистив шлях.
Да що гадати? Після перемоги у 2019-му ніякої "помсти" не сталося. Лише для картинки.
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:51
А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой,
Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды
Дехто буде дрочити на Байдена як на "ракетну програму" Порошенко ща довго
Востаннє редагувалось d44 в Пон 20 січ, 2025 10:55, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:53
Може й так.
Але після отієї підказки (Фокса, кажись) та сумісного ефіру Славка з ще одним челом, в мене з'явилися підстави змінити цей погляд.
З тим, що заробляють, не спорю))
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:55
А помните я писал что Байден ниразу не друг Украины. Теперь СМИ об этом пишут. Шольц и Трамп тоже не друг.
У нас после совка какие то теплые чувства к понятиям союзник, партнёр. Мир изменился, у капитализма тоже есть фазы развития, или у общества, хз. Если нас не хотят в НАТО/ЕС почему нельзя прямо это сказать, устами первых лиц. Многие вещи бы воспринимались иначе.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 20 січ, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:56
В 22 в нас теж брали в кого артилерійський вос. Він не бронювався. А наше керівництво не особо й спішило. Забронювали охорону)))
А тцк брали без розбору і нач рем один пішов, в другому районі зам по збуту,і даж обласного диспетчера підгребли. Начальство то ще півбіди а обласного диспетчера років 7 треба натаскувати..
Додано: Пон 20 січ, 2025 10:59
Навіть замодерований воукерами ютуб ліпше чим ТБ часів СРСР, де перший центральний та УТ1, скільки не клацай.
Не подобається моно, ключаєш БТС, або якого прости Господи, Гордона
До того ж є коментатори.
До речі, комєнт комєнта до відоса про 100тис ВПС так ніхто і неспростував.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 січ, 2025 11:02, всього редагувалось 3 разів.
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