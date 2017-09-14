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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12011120121201312014>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:59

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Бо я спочатку вважав, що це якась комедійна парочка з типу пародіями
а разве нет? Я так и воспринимаю его как клоуна. Кто как может так и зарабатывает.

Може й так.
Але після отієї підказки (Фокса, кажись) та сумісного ефіру Славка з ще одним челом, в мене з'явилися підстави змінити цей погляд.

З тим, що заробляють, не спорю))

Навіть замодерований воукерами ютуб ліпше чим ТБ часів СРСР, де перший центральний та УТ1, скільки не клацай.

Не подобається моно, ключаєш БТС, або якого прости Господи, Гордона

До того ж є коментатори.

До речі, комєнт комєнта до відоса про 100тис ВПС так ніхто і неспростував.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 січ, 2025 11:02, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 10:59

  d44 написав:А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы.
Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды
:)
Такова природа войны, говорит г-н Блинкен: «У большинства этих испытаний нет красивого голливудского финала».
Дехто буде дрочити на Байдена як на "ракетну пронграму" Порошенко ща довго

Оце так гвіздок. Гвоздіще!

Тільки незрозуміло: кажуть, що ці всі таймси є рупорами демократів. То з чого це отака атака на Байдена і Ко?
Клан Обамів-Клінтонів хоче остаточно і глибше закопати байденів?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:03

Что будет если женщины добьются гендерного равенства?

https://t.me/irpin_bucha_gostomel/37443
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:07

  detroytred написав:
  Banderlog написав:
  Schmit написав:Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ.
А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...

А якщо мета не з'їсти, бо це все ж таки більші зусилля?
Можуть домовитися...
ПАП поступиться в чомусь і буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.

Гадаю, що між республіканцями і демократами теж.
Отже занадто спокійно деми віддали владу.

А Зе, імхо, по суті ПАП зробив все, щоб він був наступником. Розчистив шлях.
Да що гадати? Після перемоги у 2019-му ніякої "помсти" не сталося. Лише для картинки.
часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами.
помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:12

  Banderlog написав:
  Schmit написав:

Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ.
А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...

Порошенко, після того, як попікся з Хіларі у 2016, робив ставки на двопартійну підтримку і має зв'язки з представниками обох партій, хоча підконтрольні йому ЗМІ/блохери, також були помічені у хейті Трампа, та ніби завчасно перевзулись, на відміну від марахвонців.
Все ж не думаю, що республіканці будуть спокійно спостерігати знищення опзиції перед імовірними виборами = путінізацію України. Підтримувати державу з такою владою вони точно не будуть.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 січ, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:12

  flyman написав:Навіть замодерований воукерами ютуб ліпше чим ТБ часів СРСР, де перший центральний та УТ1, скільки не клацай.

Не подобається моно, ключаєш БТС, або якого прости Господи, Гордона

Я виходжу не з подобається-не подобається, а з того, що в будь-кого!!!! (ну окрім повних імбецилів) є хоч щось, але те, що впустили інші. Або як мінімум, погляд під іншим кутом, який може дати поштовх для розвитку думки.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:20

  Banderlog написав: часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами.
помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.

Зачищати наглухо - це ризиковано і дорого. Заганяти в кут потужного гравця.
Маю сумнів, що Трамп подолає демів та їх мережі по світу.
В нього два роки і зміниться Конгрес. А в перший час він буде тільки становитися у владі.
(Халіф на годину).
Навіть за неймовірного - подолає, то По піде на угоду з респами. В нього є що запропонувати...

Імхо зі стелі - Зе більше з британцями. З якими - ? Старими.
Трамп змінює розклади в Британії. Посуває британських "демократів". На нових "республіканських". Фараджа.
Тобто Зе не так вже й сільон буде.

Демократи поступилися, як в айкідо.
Подивимось, що буде далі.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:37

  Banderlog написав: часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами.
помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.

не буде ні чого, бо там і там торчать вуха демократів, це як в театрі Карабаса Барабаса, то П"єро, то Буратіно, то Мальвіна, то всі разом перформлять.
Може яка показова порка могла бути, понарошку, або яка смєртєльна схватка тіпа як в бійців рєслінга, і то тому, що в піпла атрікшен впав
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:41

  detroytred написав:
  flyman написав:Навіть замодерований воукерами ютуб ліпше чим ТБ часів СРСР, де перший центральний та УТ1, скільки не клацай.

Не подобається моно, ключаєш БТС, або якого прости Господи, Гордона

Я виходжу не з подобається-не подобається, а з того, що в будь-кого!!!! (ну окрім повних імбецилів) є хоч щось, але те, що впустили інші. Або як мінімум, погляд під іншим кутом, який може дати поштовх для розвитку думки.

якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:43

  Wirująświatła написав:
  Schmit написав:Байден ніколи не хотів перемоги України у війні проти Росії: ЗМІ навели докази

Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки .



А помните я писал что Байден ниразу не друг Украины. Теперь СМИ об этом пишут. Шольц и Трамп тоже не друг.

У нас после совка какие то теплые чувства к понятиям союзник, партнёр. Мир изменился, у капитализма тоже есть фазы развития, или у общества, хз. Если нас не хотят в НАТО/ЕС почему нельзя прямо это сказать, устами первых лиц. Многие вещи бы воспринимались иначе.

Многие вещи никогда не говорят прямо.
А в НАТО нас, может, и хотят, но "тихенько", без конфликтов с Россией. Хотя бы как Финляндию.
ЛАД
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