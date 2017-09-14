d44 написав:А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы. Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды
Такова природа войны, говорит г-н Блинкен: «У большинства этих испытаний нет красивого голливудского финала».
Дехто буде дрочити на Байдена як на "ракетну пронграму" Порошенко ща довго
Оце так гвіздок. Гвоздіще!
Тільки незрозуміло: кажуть, що ці всі таймси є рупорами демократів. То з чого це отака атака на Байдена і Ко? Клан Обамів-Клінтонів хоче остаточно і глибше закопати байденів?
Schmit написав:Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
А якщо мета не з'їсти, бо це все ж таки більші зусилля? Можуть домовитися... ПАП поступиться в чомусь і буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.
Гадаю, що між республіканцями і демократами теж. Отже занадто спокійно деми віддали владу.
А Зе, імхо, по суті ПАП зробив все, щоб він був наступником. Розчистив шлях. Да що гадати? Після перемоги у 2019-му ніякої "помсти" не сталося. Лише для картинки.
часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами. помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.
Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
Порошенко, після того, як попікся з Хіларі у 2016, робив ставки на двопартійну підтримку і має зв'язки з представниками обох партій, хоча підконтрольні йому ЗМІ/блохери, також були помічені у хейті Трампа, та ніби завчасно перевзулись, на відміну від марахвонців. Все ж не думаю, що республіканці будуть спокійно спостерігати знищення опзиції перед імовірними виборами = путінізацію України. Підтримувати державу з такою владою вони точно не будуть.
Востаннє редагувалось Schmit в Пон 20 січ, 2025 11:17, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Навіть замодерований воукерами ютуб ліпше чим ТБ часів СРСР, де перший центральний та УТ1, скільки не клацай.
Не подобається моно, ключаєш БТС, або якого прости Господи, Гордона
Я виходжу не з подобається-не подобається, а з того, що в будь-кого!!!! (ну окрім повних імбецилів) є хоч щось, але те, що впустили інші. Або як мінімум, погляд під іншим кутом, який може дати поштовх для розвитку думки.
Banderlog написав: часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами. помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.
Зачищати наглухо - це ризиковано і дорого. Заганяти в кут потужного гравця. Маю сумнів, що Трамп подолає демів та їх мережі по світу. В нього два роки і зміниться Конгрес. А в перший час він буде тільки становитися у владі. (Халіф на годину). Навіть за неймовірного - подолає, то По піде на угоду з респами. В нього є що запропонувати...
Імхо зі стелі - Зе більше з британцями. З якими - ? Старими. Трамп змінює розклади в Британії. Посуває британських "демократів". На нових "республіканських". Фараджа. Тобто Зе не так вже й сільон буде.
Демократи поступилися, як в айкідо. Подивимось, що буде далі.
Banderlog написав: часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами. помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.
не буде ні чого, бо там і там торчать вуха демократів, це як в театрі Карабаса Барабаса, то П"єро, то Буратіно, то Мальвіна, то всі разом перформлять. Може яка показова порка могла бути, понарошку, або яка смєртєльна схватка тіпа як в бійців рєслінга, і то тому, що в піпла атрікшен впав
flyman написав:Навіть замодерований воукерами ютуб ліпше чим ТБ часів СРСР, де перший центральний та УТ1, скільки не клацай.
Не подобається моно, ключаєш БТС, або якого прости Господи, Гордона
Я виходжу не з подобається-не подобається, а з того, що в будь-кого!!!! (ну окрім повних імбецилів) є хоч щось, але те, що впустили інші. Або як мінімум, погляд під іншим кутом, який може дати поштовх для розвитку думки.
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Чинна адміністрація президента США Джозефа Байдена та сам президент ніколи не хотіли перемоги Україні у війні попри свої заяви. Білий дім ніколи не ставив перед собою ціль дати Україні перемогти Росію, оскільки .
А помните я писал что Байден ниразу не друг Украины. Теперь СМИ об этом пишут. Шольц и Трамп тоже не друг.
У нас после совка какие то теплые чувства к понятиям союзник, партнёр. Мир изменился, у капитализма тоже есть фазы развития, или у общества, хз. Если нас не хотят в НАТО/ЕС почему нельзя прямо это сказать, устами первых лиц. Многие вещи бы воспринимались иначе.
Многие вещи никогда не говорят прямо. А в НАТО нас, может, и хотят, но "тихенько", без конфликтов с Россией. Хотя бы как Финляндию.