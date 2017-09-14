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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12011120121201312014

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:46

  flyman написав:.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)

Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 11:59

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)

Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.


?????
а Господь до чого ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:10

  ЛАД написав:якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським

Ну просто в саму десятку зауваження.
Так і є!
Тільки робота тут ні до чого.
І це стосується не тільки даних осіб в прикладі, а всіх будь-яких. Якщо дивитися тільки якихось одних, то можна й самому повірити, що лише так, а ні на йоту інакше, і є.
Як ото кажуть ці голоси))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:13

  detroytred написав:..........
До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було...
Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.
Популярная история, которую учат в школе и излагают народу, это вообще сборник мифов. Некоторые мифы меняются при сменах власти, некоторые остаются более-менее постоянными.
У меня был знакомый, у которого любимое было:
- Это факт?
- Факт.
- А как было на самом деле?

  detroytred написав:.............
буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.

Гадаю, що між республіканцями і демократами теж.
Отже занадто спокійно деми віддали владу.
..............
А что они должны были сделать?
Майдан устроить?
Трамп 4 года назад попробовал. Гражданская война в Штатах никому не нужна.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15

  холява написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
?????
а Господь до чого ?

Вы не знаете, о ком говорят: "богом обиженный"? :roll:
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 січ, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15

  detroytred написав:
  Banderlog написав: часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами.
помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.

Зачищати наглухо - це ризиковано і дорого. Заганяти в кут потужного гравця.
Маю сумнів, що Трамп подолає демів та їх мережі
дорого то дорого, но пр зачистили? Опзж? Раніше комуністів і соціалістів.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:22

  ЛАД написав:А что они должны были сделать?

Те ж саме. Тільки на порядки голосніше, сильніше.
Впритул до шпектаклю Громадянської війни.
Для картинки звісно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:23

  Wirująświatła написав:https://t.me/irpin_bucha_gostomel/37443

Косяк скрысятничала?
Как на этой территории можно воспитывать детей?
Не понимаю.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26

  Banderlog написав: дорого то дорого, но пр зачистили? Опзж? Раніше комуністів і соціалістів.

Так ці не в парадигмі новій.
Вони по суті стали поза законом.

ПАП абсолютно в рамках.
Суто конкурент в боротьбі за владу і не більше.
До того ж за ПАПом хоч і меншість, але активна.
detroytred
 
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