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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 11:46
flyman написав:
.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 11:59
ЛАД написав: flyman написав:
.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
?????
а Господь до чого ?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:10
ЛАД написав:
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським
Ну просто в саму десятку зауваження.
Так і є!
Тільки робота тут ні до чого.
І це стосується не тільки даних осіб в прикладі, а всіх будь-яких. Якщо дивитися тільки якихось одних, то можна й самому повірити, що лише так, а ні на йоту інакше, і є.
Як ото кажуть ці голоси))
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:13
detroytred написав:
..........
До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було...
Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.
Популярная история, которую учат в школе и излагают народу, это вообще сборник мифов. Некоторые мифы меняются при сменах власти, некоторые остаются более-менее постоянными.
У меня был знакомый, у которого любимое было:
- Это факт?
- Факт.
- А как было на самом деле?
detroytred написав:
.............
буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.
Гадаю, що між республіканцями і демократами теж.
Отже занадто спокійно деми віддали владу.
..............
А что они должны были сделать?
Майдан устроить?
Трамп 4 года назад попробовал. Гражданская война в Штатах никому не нужна.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15
холява написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
?????
а Господь до чого ?
Вы не знаете, о ком говорят: "богом обиженный"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 20 січ, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15
detroytred написав: Banderlog написав:
часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами.
помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.
Зачищати наглухо - це ризиковано і дорого. Заганяти в кут потужного гравця.
Маю сумнів, що Трамп подолає демів та їх мережі
дорого то дорого, но пр зачистили? Опзж? Раніше комуністів і соціалістів.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:22
ЛАД написав:
А что они должны были сделать?
Те ж саме. Тільки на порядки голосніше, сильніше.
Впритул до шпектаклю Громадянської війни.
Для картинки звісно.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:23
Wirująświatła написав:
https://t.me/irpin_bucha_gostomel/37443
Косяк скрысятничала?
Как на этой территории можно воспитывать детей?
Не понимаю.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26
Banderlog написав:
дорого то дорого, но пр зачистили? Опзж? Раніше комуністів і соціалістів.
Так ці не в парадигмі новій.
Вони по суті стали поза законом.
ПАП абсолютно в рамках.
Суто конкурент в боротьбі за владу і не більше.
До того ж за ПАПом хоч і меншість, але активна.
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