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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 11:46
flyman написав:
.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 11:59
ЛАД написав: flyman написав:
.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
?????
а Господь до чого ?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:10
ЛАД написав:
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським
Ну просто в саму десятку зауваження.
Так і є!
Тільки робота тут ні до чого.
І це стосується не тільки даних осіб в прикладі, а всіх будь-яких. Якщо дивитися тільки якихось одних, то можна й самому повірити, що лише так, а ні на йоту інакше, і є.
Як ото кажуть ці голоси))
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:13
detroytred написав:
..........
До речі, якщо відверто, то після подій 2014 року, я на історію інакше дивлюсь. Бо якщо можна отак, як схоч, визначати в час прямих ефірів, інету (який все зберігає), то що робилось у часи, коли було тільки радіо, вже не кажучи, коли і його не було...
Добре, якщо хоча б половина історичних подій взагалі мала місце. А про їх висвітлення, тобто що було і як --- годі й казати.
Популярная история, которую учат в школе и излагают народу, это вообще сборник мифов. Некоторые мифы меняются при сменах власти, некоторые остаются более-менее постоянными.
У меня был знакомый, у которого любимое было:
- Это факт?
- Факт.
- А как было на самом деле?
detroytred написав:
.............
буде продовження боротьби нанайських хлопчиків.
Гадаю, що між республіканцями і демократами теж.
Отже занадто спокійно деми віддали владу.
..............
А что они должны были сделать?
Майдан устроить?
Трамп 4 года назад попробовал. Гражданская война в Штатах никому не нужна.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15
холява написав: ЛАД написав: flyman написав:
.........
якщо в тебе робота така, працювати аналітиком каналів Шарія і Монтян, тут головне аби вчасно вийти з ролі, а то можуть бути зсуви в сприйнятті реальності, проснешся одного дня, а почуваєш себе руськоміровським ЛАДом (ліцо абіжене донцовим)
Лучше быть обиженным Донцовым, чем господом богом.
?????
а Господь до чого ?
Вы не знаете, о ком говорят: "богом обиженный"?
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 20 січ, 2025 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:15
detroytred написав: Banderlog написав:
часи борьби нанайських хлопчиків закінчились. Зара будуть зачищати наглухо. Технічні кандидати порібні для боротьби з реальними опонентами.
помсти не сталося бо його прикривали демократи. Трамп вписуватись за пороха не буде.
Зачищати наглухо - це ризиковано і дорого. Заганяти в кут потужного гравця.
Маю сумнів, що Трамп подолає демів та їх мережі
дорого то дорого, но пр зачистили? Опзж? Раніше комуністів і соціалістів.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:22
ЛАД написав:
А что они должны были сделать?
Те ж саме. Тільки на порядки голосніше, сильніше.
Впритул до шпектаклю Громадянської війни.
Для картинки звісно.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:26
Banderlog написав:
дорого то дорого, но пр зачистили? Опзж? Раніше комуністів і соціалістів.
Так ці не в парадигмі новій.
Вони по суті стали поза законом.
ПАП абсолютно в рамках.
Суто конкурент в боротьбі за владу і не більше.
До того ж за ПАПом хоч і меншість, але активна.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:37
ЛАД
Третья заповедь
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Востаннє редагувалось холява
в Пон 20 січ, 2025 12:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 12:45
Shaman написав:
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добре, що ти робиш, критикуєш дії ТЦК. рішення пропонуєш? ні. не розумієш, навіщо ТЦК мобілізації проводять? робиш вигляд, що ні - таке враження, що ТЦК з власної ініціативи цим займаються. пропонуєш справедливі способи мобілізації? теж ні.
Справедлива мобілізація це мобілізація Shaman.
Бо він патріот.
Ворог через нього точно не пройде.
Shaman прикує себе цепом до бліндажу, та буде відстрілюватися до останнього.
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