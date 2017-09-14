Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times. Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал Рагулизм как он есть.
pesikot написав:вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти
ти знову? вважаю настав час законодавчо заборонити слово "перемога"
Hotab написав:Если война придет в Польшу, ты переживешь дежавю. Разве что иностранцев не тронут, тогда… Но ты к тому времени хоть частично , да натирализируешься. И границы перед носом тебе опять хлопнут.
ага, закриють кордони в Польші..., мяко кажучи це "фантазії Кім Чем Іна в кубі". Ще й нездійсненні з суто технічної точки зору, не кажучи про правову складову
UA написав:Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times. Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал Рагулизм как он есть.
ситуація страшна ключові напрямки
Українська армія веде важкі бої й, на жаль, відступає на ключових напрямках фронту. Що це означає – пояснення та карти
Складнощі Сил оборони на напрямку:
відсутність ефективного управління військами на рівні бригад, ОТУ "Донецьк" та ОСУВ "Хортиця".
Нераціональний розподіл ресурсів – техніки, озброєння та людей;
Banderlog написав:Погано не сама ситуація.погана тенденція. Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку. Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.
вам зараз диванні експерти заперечать: по перше переговорні позиції не найкращі по друге рф все-таки скоро розвалиться/збанкротує по третє а якже НАТО та окуповані території по четверте - неможна зупинятись бо "через 5 років знову нападуть"