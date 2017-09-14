pesikot написав:вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти
ти знову? вважаю настав час законодавчо заборонити слово "перемога"
Hotab написав:Если война придет в Польшу, ты переживешь дежавю. Разве что иностранцев не тронут, тогда… Но ты к тому времени хоть частично , да натирализируешься. И границы перед носом тебе опять хлопнут.
ага, закриють кордони в Польші..., мяко кажучи це "фантазії Кім Чем Іна в кубі". Ще й нездійсненні з суто технічної точки зору, не кажучи про правову складову
UA написав:Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times. Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал Рагулизм как он есть.
ситуація страшна ключові напрямки
Українська армія веде важкі бої й, на жаль, відступає на ключових напрямках фронту. Що це означає – пояснення та карти
Складнощі Сил оборони на напрямку:
відсутність ефективного управління військами на рівні бригад, ОТУ "Донецьк" та ОСУВ "Хортиця".
Нераціональний розподіл ресурсів – техніки, озброєння та людей;
Banderlog написав:Погано не сама ситуація.погана тенденція. Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку. Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.
вам зараз диванні експерти заперечать: по перше переговорні позиції не найкращі по друге рф все-таки скоро розвалиться/збанкротує по третє а якже НАТО та окуповані території по четверте - неможна зупинятись бо "через 5 років знову нападуть"
❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела
🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник». 🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.
Banderlog написав:Погано не сама ситуація.погана тенденція. Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку. Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.
вам зараз диванні експерти заперечать: по перше переговорні позиції не найкращі по друге рф все-таки скоро розвалиться/збанкротує по третє а якже НАТО та окуповані території по четверте - неможна зупинятись бо "через 5 років знову нападуть"
на рахунок знову нападуть можливо вони й мають рацію. Повністю запоріжську і херсонську область цього разу вони брати не будуть. Залишуть для казус беллі. Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.
UA написав:Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times. Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал Рагулизм как он есть.
Все більш схиляюсь до висновка Славка, що "з обох сторін іде колоніальна війна за руськоязичний Донбас"
Почекаємо, що скаже Славко, коли кацапи дістануться кордону Дніпропетровської області.