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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1201312014120151201612017>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:24

  detroytred написав:
  ЛАД написав:А что они должны были сделать?

Те ж саме. Тільки на порядки голосніше, сильніше.
Впритул до шпектаклю Громадянської війни.
Для картинки звісно.
Зачем?
Продемонстрировать, что демократия фикция?
Причём, у Трампа были хоть какие-то основания - маленькая разница голосов, то у демов в этот раз поражение было явное.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:27

  холява написав:ЛАД

Третья заповедь
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Знаю.
Но я имя не произнёс.
+ я неверующий.
+ "богом обиженный" устоявшееся и широко употребительное выражение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:33

  pesikot написав:вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти

ти знову? вважаю настав час законодавчо заборонити слово "перемога"
  Hotab написав:Если война придет в Польшу, ты переживешь дежавю.
Разве что иностранцев не тронут, тогда… Но ты к тому времени хоть частично , да натирализируешься. И границы перед носом тебе опять хлопнут.

ага, закриють кордони в Польші..., мяко кажучи це "фантазії Кім Чем Іна в кубі". Ще й нездійсненні з суто технічної точки зору, не кажучи про правову складову
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:39

  UA написав:Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал :mrgreen:
Рагулизм как он есть.


ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Українська армія веде важкі бої й, на жаль, відступає на ключових напрямках фронту. Що це означає – пояснення та карти

Складнощі Сил оборони на напрямку:

відсутність ефективного управління військами на рівні бригад, ОТУ "Донецьк" та ОСУВ "Хортиця".

Нераціональний розподіл ресурсів – техніки, озброєння та людей;

брак піхоти, зокрема через велику кількість СЗЧ;

низький рівень навченості піхоти.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/01/20/7494364/


Головнокомандувач ЗСУ анонсував український комплекс ППО, "не гірший, ніж Patriot" :lol:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/01/19/7494352/

вже мін "наробили" :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 13:55

  jump написав:
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.

вам зараз диванні експерти заперечать:
по перше переговорні позиції не найкращі
по друге рф все-таки скоро розвалиться/збанкротує
по третє а якже НАТО та окуповані території
по четверте - неможна зупинятись бо "через 5 років знову нападуть"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела

🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник».
🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.


Оце вона і є.
Перемога з щирими друзями.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:25

  Letusrock написав:
  Banderlog написав:Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.

вам зараз диванні експерти заперечать:
по перше переговорні позиції не найкращі
по друге рф все-таки скоро розвалиться/збанкротує
по третє а якже НАТО та окуповані території
по четверте - неможна зупинятись бо "через 5 років знову нападуть"
на рахунок знову нападуть можливо вони й мають рацію. Повністю запоріжську і херсонську область цього разу вони брати не будуть. Залишуть для казус беллі.
Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.


А як у таких умовах здійснювати стратегічне планування життя та бізнесу на 10-20-50 років?
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:33

  flyman написав:
  UA написав:Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times.
Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал :mrgreen:
Рагулизм как он есть.

Все більш схиляюсь до висновка Славка, що "з обох сторін іде колоніальна війна за руськоязичний Донбас"

Почекаємо, що скаже Славко, коли кацапи дістануться кордону Дніпропетровської області.
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