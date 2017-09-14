Banderlog написав:Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.
А як у таких умовах здійснювати стратегічне планування життя та бізнесу на 10-20-50 років?
хіба в умовах війни 10-20 років здійснити стратегічне планування буде легше? Я думаю так. Якщо буде пауза декілька років, і в процесі все це буде виглядати більш ніж печально, тоді зробимо як один місцевий мислітєль: кожен підійде до дзеркала, почне з себе і прийме рішення до початку другої серії. І ніхто ні на кого ображатись не буде
Бетон написав:❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела
🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник». 🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.
Оце вона і є. Перемога з щирими друзями.
так это ещё оптимистичный план. русские могут согласиться на заморозку например на 1.01.2026. Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.
jump написав:Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що у випадку повернення біженців до України їх будуть бронювати від мобілізації, якщо вони влаштуються на роботу в критичних галузях.
на должности с броней и без беженцев миллион желающих.
Бетон написав:❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела
🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник». 🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.
Оце вона і є. Перемога з щирими друзями.
так это ещё оптимистичный план. русские могут согласиться на заморозку например на 1.01.2026. Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.
Так це ж російські наративи по утверждениям fler и prodigy, может, и ещё кого-то.
Тут писали о подрыве шахты коксующегося угля в Покровске со ссылкой на НЙ Таймс, правда, ссылку никто не дал. Произошло это уже месяц назад.
Менеджер «Метинвеста», пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен говорить, сообщил, что взрывчатка также была заложена в двух других шахтах предприятия, расположенных западнее, около сел Котлино и Удачное, которые сегодня остаются под контролем Украины. Неясно, были ли они уже взорваны.
По словам менеджера, с 7000 тонн угля в день этим летом добыча упала до чуть более 2000 тонн к середине декабря. Забастовка на электроподстанции в канун Рождества нанесла последний удар: шахта закрылась, а добыча упала до нуля.