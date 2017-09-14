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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1201412015120161201712018 ... 12020>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:41

  Investor_K написав:
  Banderlog написав:Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.

А як у таких умовах здійснювати стратегічне планування життя та бізнесу на 10-20-50 років?

хіба в умовах війни 10-20 років здійснити стратегічне планування буде легше?
Я думаю так. Якщо буде пауза декілька років, і в процесі все це буде виглядати більш ніж печально, тоді зробимо як один місцевий мислітєль: кожен підійде до дзеркала, почне з себе і прийме рішення до початку другої серії. І ніхто ні на кого ображатись не буде
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:53

  Бетон написав:❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела

🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник».
🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.


Оце вона і є.
Перемога з щирими друзями.

так это ещё оптимистичный план. русские могут согласиться на заморозку например на 1.01.2026. Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 14:58

Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що у випадку повернення біженців до України їх будуть бронювати від мобілізації, якщо вони влаштуються на роботу в критичних галузях. :lol:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:07

  jump написав:Міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що у випадку повернення біженців до України їх будуть бронювати від мобілізації, якщо вони влаштуються на роботу в критичних галузях. :lol:

на должности с броней и без беженцев миллион желающих.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:08

  Wirująświatła написав: Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.

Признаков развала хватает, но украинская пехота, а точнее украинцы, готовые воевать заканчиваются быстрее. Патовая ситуация.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:18

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела

🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник».
🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.


Оце вона і є.
Перемога з щирими друзями.

так это ещё оптимистичный план. русские могут согласиться на заморозку например на 1.01.2026. Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.
Так це ж російські наративи по утверждениям fler и prodigy, может, и ещё кого-то.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:20

  alex_dvornichenko написав:
  Wirująświatła написав: Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.

Признаков развала хватает, но украинская пехота, а точнее украинцы, готовые воевать заканчиваются быстрее. Патовая ситуация.

Покажите, пожалуйста.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:27

  ЛАД написав:Так це ж російські наративи по утверждениям fler и prodigy, может, и ещё кого-то.
русские наоборот обеспокоены высокой инфляцией, так что это у fler и prodigy русские наративы. Потапенко местный русский альяк неизменно предсказывает крах экономики рф как минимум с 2014 года

с 10й минуты

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 20 січ, 2025 15:31, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:30

  Banderlog написав:
  jump написав:
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.

в ОП кажуть, что позиція для переговорів сьогодні у України слабка, немає успіхів на фронті, сподіваються на покращення стану через деякий час
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:30

Тут писали о подрыве шахты коксующегося угля в Покровске со ссылкой на НЙ Таймс, правда, ссылку никто не дал. Произошло это уже месяц назад.
Менеджер «Метинвеста», пожелавший остаться неназванным, поскольку не уполномочен говорить, сообщил, что взрывчатка также была заложена в двух других шахтах предприятия, расположенных западнее, около сел Котлино и Удачное, которые сегодня остаются под контролем Украины. Неясно, были ли они уже взорваны.

По словам менеджера, с 7000 тонн угля в день этим летом добыча упала до чуть более 2000 тонн к середине декабря. Забастовка на электроподстанции в канун Рождества нанесла последний удар: шахта закрылась, а добыча упала до нуля.

https://www.nytimes.com/2025/01/15/worl ... -mine.html
("Забастовка" это "трудности перевода", так понимаю, был ракетный удар).
Статья ещё от 15.01.
ЛАД
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