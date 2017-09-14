Додано: Пон 20 січ, 2025 15:55

Wirująświatła написав:

Время играет против нас. помілкове ствердження





Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно. помілкове ствердження

ви не дуже цікавились, тому і не видносанкції працюють, стан економіки поганий, подивитесь Милова, Липшицаа ви кого слухаєте? ЛАДа?по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,і то, замість валюти отримують юані і рупії (через 3-4 руки вдається обмінати на валюту з втратої 15%), для рф зараз тільки не зупиняти(не консервувати) нафтові свердловини, ціна для них вторичнасанкції проти тіньового флоту США ввели 10 січня 2025, за десять днів не може наступити колапс економіки, тільки після масованого ядерного удару(чого не сталося)вважаю що 5 місяців-це максимум, що може витримати мілітарістська економіка путіна.Кредитовати рф Китай відмовився, нафта йому не так потрібна , як 10 років тому і газ теж(силу сібіру 2 будувати Сі Цзіньпін відмовився), Китай якщо обломається з електрокарами в ЕС (все йде до того), то переведе країну на електроавто вольовим рішенням партії., треба більше Ліпшица дивитесь ніж соловьов тв.Або Курьехіна.Час маєте, розширте горизонти світоглядуb]ви сьогодні згадали про сепаратизм, в якому звинувачували у 2005 схід і південь[/b] України, мабудь память схибіла-Северодонецк , в якому був збір сепарів (Донбас, Харків, Одеса, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя)-це що? сепаратизм чи так собі на кофе зібралисьОсь вам та іншим відео, у кого є розум -зрозуміють, чому російська імперія (потім срср постійно переселяли/виселяли народи на різних теріторіях(Запоріжська січ, Нагайци, Населення Криму і Таврії за часи катьки другої, потім сталіна), виселяли (на думку москви) нелояльне населення і завозили "лояльне" з курська, орла, воронежа, твері, московської, калужскої областіпотім ці "понаїхавші" у другому поколінні волали "Крим-це роіся, путін президент миру".