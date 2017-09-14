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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 120151201612017120181201912020>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:32

О як, якщо не брешуть:

*А еще Политико пишет, что Трамп по сути обнулит Европу... поставит перед выбором: либо США либо КНР... либо либо...

Если КНР - минус рынок США и пошлины...

Если США - ноль конкурентности и поглощение Америкой...

По сути это провокация расщепления ЕС.* (с)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:32

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  jump написав:
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.

в ОП кажуть, что позиція для переговорів сьогодні у України слабка, немає успіхів на фронті, сподіваються на покращення стану через деякий час

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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:34

  Banderlog написав:
  jump написав:
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже пізно.

Як вплинуло на ситуацію рішення Зе звільнити/відсторонити Залужного та чималої когорти досвідчених генералів?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:34

  detroytred написав:О як, якщо не брешуть:

*А еще Политико пишет, что Трамп по сути обнулит Европу... поставит перед выбором: либо США либо КНР... либо либо...

Если КНР - минус рынок США и пошлины...

Если США - ноль конкурентности и поглощение Америкой...

По сути это провокация расщепления ЕС.* (с)

Ссылку можно?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:38

  ЛАД написав:Ссылку можно?

Якби було посилання, то я б не додавав "якщо не брешуть".

То ж, якщо треба джерело, то шукайте в "Політіко".
Мені влом шукати. Тому прийняв до уваги, що можлива така інфа, і нехай.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:40

  Investor_K написав:
  Banderlog написав:Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.


А як у таких умовах здійснювати стратегічне планування життя та бізнесу на 10-20-50 років?

Не знаю хто в нас планує зараз на 10р. Мені здається що і в державі все на рік, не більше планується.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:53

  Schmit написав:
  Banderlog написав:
  jump написав:
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже пізно.

Як вплинуло на ситуацію рішення Зе звільнити/відсторонити Залужного та чималої когорти досвідчених генералів?
не зійшлись в стратегічному баченні війни, і побоявся зростаючої популярності. Тут питання більше до генералів як вони в такий час звільнились по здоровю.
розбазарювання звичайно дике... в умовах війни відпускати таких цінних кадрів, но тут не зеленський винен, така теперішня армійська система... в ній нема місця опальним. Я б і детройтреда залучав, якби там не було він побільше знає за мобілізованого піджака чи якогось капітана, що вже років 15 на пенсії. Но кишка тонка в презедента побороти готову систему.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:55

  Wirująświatła написав:
Время играет против нас. помілкове ствердження


Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.


ви не дуже цікавились, тому і не видно

санкції працюють, стан економіки поганий, подивитесь Милова, Липшица
а ви кого слухаєте? ЛАДа?

по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,
і то, замість валюти отримують юані і рупії (через 3-4 руки вдається обмінати на валюту з втратої 15%), для рф зараз тільки не зупиняти(не консервувати) нафтові свердловини, ціна для них вторична

санкції проти тіньового флоту США ввели 10 січня 2025, за десять днів не може наступити колапс економіки, тільки після масованого ядерного удару(чого не сталося)

вважаю що 5 місяців-це максимум, що може витримати мілітарістська економіка путіна.Кредитовати рф Китай відмовився, нафта йому не так потрібна , як 10 років тому і газ теж(силу сібіру 2 будувати Сі Цзіньпін відмовився), Китай якщо обломається з електрокарами в ЕС (все йде до того), то переведе країну на електроавто вольовим рішенням партії.

ЛАД, треба більше Ліпшица дивитесь ніж соловьов тв.Або Курьехіна.
Час маєте, розширте горизонти світогляду

b]ви сьогодні згадали про сепаратизм, в якому звинувачували у 2005 схід і південь[/b] України, мабудь память схибіла-Северодонецк , в якому був збір сепарів (Донбас, Харків, Одеса, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя)-це що? сепаратизм чи так собі на кофе зібрались

Ось вам та іншим відео, у кого є розум -зрозуміють, чому російська імперія (потім срср постійно переселяли/виселяли народи на різних теріторіях(Запоріжська січ, Нагайци, Населення Криму і Таврії за часи катьки другої, потім сталіна), виселяли (на думку москви) нелояльне населення і завозили "лояльне" з курська, орла, воронежа, твері, московської, калужскої області

потім ці "понаїхавші" у другому поколінні волали "Крим-це роіся, путін президент миру".

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:58

  prodigy написав:
  Banderlog написав:
  jump написав:
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:

Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.

в ОП кажуть, что позиція для переговорів сьогодні у України слабка, немає успіхів на фронті, сподіваються на покращення стану через деякий час

Через какие успехи на фронте там улучшится "стан"?
Танковый прорыв будет или пеший разминирующмй контрнаступ?
Хотя бы тысячу КР/баллистики нам никто ж не даст проредить их тылы до Волги
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:58

  Banderlog написав:
  Schmit написав:
  Banderlog написав:--------------------------------
jump
ситуація страшна :shock:
ключові напрямки :shock:
-------------------------
Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже пізно.

Як вплинуло на ситуацію рішення Зе звільнити/відсторонити Залужного та чималої когорти досвідчених генералів?
не зійшлись в стратегічному баченні війни, і побоявся зростаючої популярності. Тут питання більше до генералів як вони в такий час звільнились по здоровю.
розбазарювання звичайно дике... в умовах війни відпускати таких цінних кадрів, но тут не зеленський винен, така теперішня армійська система... в ній нема місця опальним. Я б і детройтреда залучав, якби там не було він побільше знає за мобілізованого піджака чи якогось капітана, що вже років 15 на пенсії. Но кишка тонка в презедента побороти готову систему.
Не берусь судить, но генерал, который через 1,5 года войны находит в книжке Герасимова прописные истины (по собственному признанию), вызывает некоторые сомнения.
ЛАД
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