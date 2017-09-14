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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:00
Banderlog написав:
Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.
Абсолютно соглашусь с оперативным дежурным боевой бригады. Важны не абсолютные цифры, важна тенденция. А тенденция плохая. И плохо не то, что последние полгода мы теряем 10 квадратных километров украинской территории в день. А плохо то, что воздушный шар проблем понемногу надувается, раздувается, то что шарик по законам физики неминуемо лопнет это очевидно всем физикам. Высшие политики утверждают, что законы физики ерунда, мы сейчас просто в плохой слабой позиции, поэтому ничего не будем предпринимать для дипломатического решения. Вот потом, мы получим много западной военной помощи, проведем мощную мобилизацию, и как дадим врагу, что он будет бежать, встанем в сильную позицию и шашка в дамках.
Я когда читаю такую ахинею, впадаю в пятиминутный ступор. Это говорится серьезно или это говорится специально ? Тут основная проблема, что высшее руководство не несет никакой ответственности за принимаемые решения, вообще ни виртуальной (выборы запрещены), ни моральной - у этого руководства никто из родственников не сидит под обстрелом в окопах, даже никто из друзей руководства не сидит в окопах, нет и уголовной ответственности за потерянные территории и жизни.
Через полгода будет - извините, не получилось, помощь стала меньше, с мобилизацией не наладилось, территории какие-то потеряны, люди погибли, путин не умер, доллар по 120 деревяных, а не по пятьсот как я думал, но я ж хотел как лучше. Дайте еще полгода, вот тогда точно будем в еще более сильной позиции, зуб даю. Не это так не работает, пока не будет реальной ответственности за решения, будет беда.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:01
Banderlog написав: Investor_K написав: Banderlog написав:
Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.
А як у таких умовах здійснювати стратегічне планування життя та бізнесу на 10-20-50 років?
Не знаю хто в нас планує зараз на 10р. Мені здається що і в державі все на рік, не більше планується.
на жаль, у багатьох країнах світу політики думають тілько про те, як не програти наступні вибори і сберігтись при владі (наведіть будь яку країну-все те саме, Німці, Британія, США), може у авторитарному Китаї по іншому-великі проекти на 20 рокі вперед.
На приклад пустиня Гобі, штучні ліси трошки завзяття
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:11
Бетон написав:
❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела
🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник».
🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.
Оце вона і є.
Перемога з щирими друзями.
І КУ не прийдеться переписувати.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:13
Investor_K написав: Banderlog написав:
Но я думаю що 5 р без війни це не так і мало.
А як у таких умовах здійснювати стратегічне планування життя та бізнесу на 10-20-50 років?
Філіпіни!
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:14
freeze написав: Banderlog написав:
Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.
Абсолютно соглашусь с оперативным дежурным боевой бригады. Важны не абсолютные цифры, важна тенденция. А тенденция плохая. И плохо не то, что последние полгода мы теряем 10 квадратных километров украинской территории в день. А плохо то, что воздушный шар проблем понемногу надувается, раздувается, то что шарик по законам физики неминуемо лопнет это очевидно всем физикам. Высшие политики утверждают, что законы физики ерунда, мы сейчас просто в плохой слабой позиции, поэтому ничего не будем предпринимать для дипломатического решения. Вот потом, мы получим много западной военной помощи, проведем мощную мобилизацию, и как дадим врагу, что он будет бежать, встанем в сильную позицию и шашка в дамках.
Я когда читаю такую ахинею, впадаю в пятиминутный ступор. Это говорится серьезно или это говорится специально ? Тут основная проблема, что высшее руководство не несет никакой ответственности за принимаемые решения, вообще ни виртуальной (выборы запрещены), ни моральной - у этого руководства никто из родственников не сидит под обстрелом в окопах, даже никто из друзей руководства не сидит в окопах, нет и уголовной ответственности за потерянные территории и жизни.
Через полгода будет - извините, не получилось, помощь стала меньше, с мобилизацией не наладилось, территории какие-то потеряны, люди погибли, путин не умер, доллар по 120 деревяных, а не по пятьсот как я думал, но я ж хотел как лучше. Дайте еще полгода, вот тогда точно будем в еще более сильной позиции, зуб даю. Не это так не работает, пока не будет реальной ответственности за решения, будет беда.
на сьогодні ніякі політикі не несуть відповідальності, зеленський 2,5 роки перзиденства намагався посадити Порошенко(для чого? испытывал такую личную неприязнь, что даже кушать не могу
в США провели розслідування,що маючи коди до Енігма, чи знало командування США про наміри Японців на атаку Перл Харбор, чи ні свідома допустили втрату кораблів, людей та інше, щоб мати вагомий привід для вступу США у Другу Світову, бо до того в США переважали "пацифісти", які ратували "за мир, і невтручання США", то результат розслідування зняв умовну пляму з президета Рузвельта, його директора розвідки і таке інше. Стосовно того, ЩО ЧЕРЕЗ ПІВРОКУ ВСЕ БУДЕ ЗНАЧНО ГІРШЕ-я в це не вірю, якби зневірився то, навіть в цьому разі не продав свої статки(нерухомість, земельні ділянки) і не втік з країни ні в якому разі.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:15
UA написав: Shaman написав:
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добре, що ти робиш, критикуєш дії ТЦК. рішення пропонуєш? ні. не розумієш, навіщо ТЦК мобілізації проводять? робиш вигляд, що ні - таке враження, що ТЦК з власної ініціативи цим займаються. пропонуєш справедливі способи мобілізації? теж ні.
Справедлива мобілізація це мобілізація Shaman.
Бо він патріот.
Ворог через нього точно не пройде.
Shaman прикує себе цепом до бліндажу, та буде відстрілюватися до останнього.
У нас ще жіночок тута повно
І лєді-боєв, і афріканських ковбоєв(-йш)
А також є хімічні карательні війська що запахом кошачособачої сечі відлякають бурятівський та кадирівський спецнаZZ.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:16
prodigy по делу есть что сказать? вы заболтали вопрос примешав туда зачем то США.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 20 січ, 2025 16:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:16
Wirująświatła написав:prodigy
хотелось бы услышать ваши комментарии на пост freeze. а именно, в чем он ошибается. или у вас смелости
только на мои посты хватает?
вже відповів
про смелось писати на форумі? а який тут ризик? не в мене, а всіх? навіть бан дуже рідко
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:17
prodigy по сути ответа на пост freeze нет, какая то нелепая аналогия с США. с чем конкретно вы согласны и не согласны? а то ваша позиция какая то плавающая.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 16:18
prodigy написав:
ЩО ЧЕРЕЗ ПІВРОКУ ВСЕ БУДЕ ЗНАЧНО ГІРШЕ-я в це не вірю,
ИМХО якщо влада не прийме закон про демобілізацію в найближчі 2 місяці, то буде.
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