Wirująświatła написав:prodigy по делу есть что сказать? вы заболтали вопрос примешав туда зачем то США.
з одного боку-все пропало? з іншого -сітуація важка, але не критична
сьогодні паніки більше ніж перші 5 днів після втогнення, коли втрачали не 10км в день, а 150-200 кв.м. в день, а іноді і 300
тиждень тому я шукав на форумі одного земляка і почав читати цю гілку з першої сторінки, додивися до 20ї (умовно), тоді було не просто
сітуація важка
, а вона була дуже близька до критичної, і що ми побачили від головнокомандуючего
" я тут, ермак тут, голова вр теж тут! працюємо"
той і сьогодні, нехай працює влада (а не те, що вони роблять)
у мене, як у багатьох бувають дуже сумні дні(прокидаюсь я завжди рано , інколи о 05й ранку(05.30), читаю тг,інші сайти новин, побачив як мертвому солдату сокирою зневічують голову, то відкриваю даток привату і кидаю скільки маю на карті гривен на дрони), сьогодні -день сонячний (маю надію)
Затримали колишніх командирів - двох генералів та полковника, через недбалість яких ворог зміг захопити частину території Харківщини у травні 2024 року.
Як повідомляє Державне бюро розслідувань, колишні командири оперативно-тактичного угруповання "Харків", 125-ї окремої бригади територіальної оборони та 415-го окремого стрілецького батальйону 23-ї окремої механізованої бригади своїм недбалим ставленням до військової служби дозволили військам Російської Федерації захопити частину території Липецької сільської територіальної громади Харківського району.
Також дії командирів призвели до втрати особового складу та озброєння, зірвали заходи з оборони державного кордону у зоні їх відповідальності.
Banderlog написав: не зійшлись в стратегічному баченні війни, і побоявся зростаючої популярності. Тут питання більше до генералів як вони в такий час звільнились по здоровю. розбазарювання звичайно дике... в умовах війни відпускати таких цінних кадрів, но тут не зеленський винен, така теперішня армійська система... в ній нема місця опальним. Я б і детройтреда залучав, якби там не було він побільше знає за мобілізованого піджака чи якогось капітана, що вже років 15 на пенсії. Но кишка тонка в презедента побороти готову систему.
Ееее, ні. В Детройта відстрочка і є кому за нього. Хоча буде змінено законодавство, то нікуди не дінеться потупотить в колію. Й туди, куди визначать.
Але головне інше - ви самі ж сказали ключове "я б залучав...". Про це ж саме ключове нижче вказав Фрііз. Тобто коли у вас на першому місці справа.
А от у керма трошки)) інші. Да, їм теж потрібен результат, справа. Але. Коли стає вибір шкурний, перевага свому лояльному, то справа відходить на другий план. Саме в цьому отой корінець відсутності відповідальності, дійсно відповідальних. Бо вийдуть оті, приймаючі рішення, самі на себе.
Тому навіть призов всіх детройтів фіг, що змінить, суттєво. Може трохи покращить, але абсолютно несуттєво. Тим паче, до не варто прибіднятися, за два-три роки війни у нових навичок та досвіду, що ще фору фор дасте старперам і їх навчати будете.
Коротше: корінець отам нагорі. Там рішення. Але ж знов. Білецький... Сказав ще одну ключову фразу і контекст --- не піду я на гору (бо не втримаюсь, з'їдять). Він чітко бачить свій статус-можливості. Той же Верес... (сидить вже скільки на комбаті та не дьоргається). Хоча, гадаю, що дотиснуть його і випхають вище.
Про "тьорки" між самими буграми та жернова від цього, коли ти простий трудяга ... то й вже й овсі не варто й піднімати.
Прикро, що навіть отака війна (а не те що АТО) не змінила основ. Прикро.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 січ, 2025 16:40, всього редагувалось 2 разів.
добре, що ти робиш, критикуєш дії ТЦК. рішення пропонуєш? ні. не розумієш, навіщо ТЦК мобілізації проводять? робиш вигляд, що ні - таке враження, що ТЦК з власної ініціативи цим займаються. пропонуєш справедливі способи мобілізації? теж ні.
Wirująświatła написав:prodigy по сути ответа на пост freeze нет, какая то нелепая аналогия с США. с чем конкретно вы согласны и не согласны? а то ваша позиция какая то плавающая.
Я не к тому, что мы должны тут все на форуме переругаться. Я просто высказал свое мнение, и совершенно не готов спорить об этом. При том, что абсолютно уверен в своем мнении, я остаюсь сторонником жесткой мобилизации. Всё что сейчас происходит с мобилизацией, выглядит омерзительно. Хлопцев, раненных и контуженных, которых перевели в ТЦК, просто подставляют под так называемый народный гнев. С самого верха, позиция намбер 1, посылается наказ и план мобилизировать столько-то тысяч, иначе лишение премии и другие кары, и причем намбер 1 вообще не при чем, хотя он владеет монобольшинством в Раде и возможно по щелчку принять любые законы. Ну вот отрицательный имидж у ТЦК и плохо бусифицируют. Та примите законы, что мобилизацией занимается полиция, военная прокуратура и служба судебных приставов, а ТЦК работает только в режиме СП, плюс бумажки для мобилизации печатает, но никого не призывает, не гнобит.
freeze написав:Я не к тому, что мы должны тут все на форуме переругаться.
та адекватные уже давно ни с кем не ругаются. Диапазон позиций большой, от рф которая вот-вот развалится до спасайся кто может. Фиг с ними с позициями, хотя бы аргументировали. То что экономика рф развалиться плохой аргумент, все рано или поздно развалиться, и путин когда то умрет, но хотелось бы чего то обозримого, хотя бы примерно в каком году. Постоянно лопачу кучу инфы что у русских с экономикой, уже давал ссылки где ее брать. но нет обвинения читать можно только тг зеленского/ермака, остальные враги и врут. ти тысячные русские каналы без политики лгут, чтобы насолить prodigy, вывести его из себя.
UA написав:Шахту коксующегося угля под Покровском, которая была одной из основных для сталелитейной промышленности Украины, пришлось остановить и взорвать. Такое решение приняли, чтобы не позволить российским оккупантам использовать ее для переброски войск в тыл ВСУ. Об этом пишет The New York Times. Что то план с мобилизацией 59 летних паркинсоников не сработал Рагулизм как он есть.
Все більш схиляюсь до висновка Славка, що "з обох сторін іде колоніальна війна за руськоязичний Донбас"
Почекаємо, що скаже Славко, коли кацапи дістануться кордону Дніпропетровської області.
"рекурсивний алгоритм заливки"
Востаннє редагувалось flyman в Пон 20 січ, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:........... ЛАД, треба більше Ліпшица дивитесь ніж соловьов тв.Або Курьехіна. Час маєте, розширте горизонти світогляду
Не слушаю никого из названных. Вы тоже час маєте, розширте горизонти світогляду. Вот только о том, что завтра экономика России рухнет", я слышу уже почти 3 года (2 так точно).
по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає, і то, замість валюти отримують юані і рупії (через 3-4 руки вдається обмінати на валюту з втратої 15%), для рф зараз тільки не зупиняти(не консервувати) нафтові свердловини, ціна для них вторична
санкції проти тіньового флоту США ввели 10 січня 2025, за десять днів не може наступити колапс економіки, тільки після масованого ядерного удару(чого не сталося)
вважаю що 5 місяців-це максимум, що може витримати мілітарістська економіка путіна.Кредитовати рф Китай відмовився, нафта йому не так потрібна , як 10 років тому і газ теж(силу сібіру 2 будувати Сі Цзіньпін відмовився), Китай якщо обломається з електрокарами в ЕС (все йде до того), то переведе країну на електроавто вольовим рішенням партії.
Насчёт юаней и рупий тоже слышу давно и о санкциях тоже. Как подействуют санкции против теневого флота, посмотрим. Почему 5 месяцев, а не "2 недели, максимум, месяц"?
b]ви сьогодні згадали про сепаратизм, в якому звинувачували у 2005 схід і південь[/b] України, мабудь память схибіла-Северодонецк , в якому був збір сепарів (Донбас, Харків, Одеса, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя)-це що? сепаратизм чи так собі на кофе зібрались
Хорошо помню. Но обратите внимание, как скупо освещён этот съезд в укр. Вики. И вы не заметили, после чего я вспомнил о сепаратизме? После слов jump:
1991 року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у Президенти України (2 місце, 7 420 727 голосів або 23,27 %). Кандидатуру В'ячеслава Чорновола більшістю підтримали лише 3 області Галичини: 75,86 % на Львівщині, 67,1 % на Франківщині та 57,45 % на Тернопільщині. Чималу підтримку також отримав на Буковині та Волині.
це був 2-й шанс, після 1918р... а інші хай би жили зі своїми кравчуками, кучмами та іншими мудаками-завгарами
И тут недавно напоминали, что в программе Черновола тоже была федерализация Украины. И в 2014 отказы подчиняться центральной власти начались на западе. Вам не кажется, что у вас и память, и восприятие событий несколько односторонние?
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 20 січ, 2025 16:59, всього редагувалось 1 раз.