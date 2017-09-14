Додано: Пон 20 січ, 2025 16:33

Banderlog написав: не зійшлись в стратегічному баченні війни, і побоявся зростаючої популярності. Тут питання більше до генералів як вони в такий час звільнились по здоровю.

розбазарювання звичайно дике... в умовах війни відпускати таких цінних кадрів, но тут не зеленський винен, така теперішня армійська система... в ній нема місця опальним. Я б і детройтреда залучав, якби там не було він побільше знає за мобілізованого піджака чи якогось капітана, що вже років 15 на пенсії. Но кишка тонка в презедента побороти готову систему. не зійшлись в стратегічному баченні війни, і побоявся зростаючої популярності. Тут питання більше до генералів як вони в такий час звільнились по здоровю.розбазарювання звичайно дике... в умовах війни відпускати таких цінних кадрів, но тут не зеленський винен, така теперішня армійська система... в ній нема місця опальним. Я б і детройтреда залучав, якби там не було він побільше знає за мобілізованого піджака чи якогось капітана, що вже років 15 на пенсії. Но кишка тонка в презедента побороти готову систему.

Ееее, ні. В Детройта відстрочка і є кому за нього.Хоча буде змінено законодавство, то нікуди не дінеться потупотить в колію. Й туди, куди визначать.Але головне інше - ви самі ж сказали ключове "я б залучав...".Про це ж саме ключове нижче вказав Фрііз.Тобто коли у вас на першому місці справа.А от у керма трошки)) інші.Да, їм теж потрібен результат, справа. Але. Коли стає вибір шкурний, перевага свому лояльному, то справа відходить на другий план.Саме в цьому отой корінець відсутності відповідальності, дійсно відповідальних.Бо вийдуть оті, приймаючі рішення, самі на себе.Тому навіть призов всіх детройтів фіг, що змінить, суттєво. Може трохи покращить, але абсолютно несуттєво. Тим паче, до не варто прибіднятися, за два-три роки війни у нових навичок та досвіду, що ще фору фор дасте старперам і їх навчати будете.Коротше: корінець отам нагорі. Там рішення.Але ж знов. Білецький... Сказав ще одну ключову фразу і контекст --- не піду я на гору (бо не втримаюсь, з'їдять). Він чітко бачить свій статус-можливості.Той же Верес... (сидить вже скільки на комбаті та не дьоргається). Хоча, гадаю, що дотиснуть його і випхають вище.Про "тьорки" між самими буграми та жернова від цього, коли ти простий трудяга ... то й вже й овсі не варто й піднімати.Прикро, що навіть отака війна (а не те що АТО) не змінила основ. Прикро.