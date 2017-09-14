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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12017120181201912020

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:58

  prodigy написав:по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,


Индия готова заменить российскую нефть - Reuters
10 ЯНВАРЯ 2024, 16:59
https://epravda.com.ua/rus/news/2024/01/10/708606/


Индия заключили крупнейшую в истории между странами нефтяную сделку — Reuters
12 декабря 2024, 11:50
https://biz.nv.ua/markets/rf-i-indiya-z ... 73655.html


не перепутайте
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:59

Wirująświatła наш 1й звільнятись не збирається, пійде на другий термін 100%

стосовно мобілізації, вона триває, шукають сзч всьюди, часто знаходять

мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:02

  prodigy написав:мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
давайте договоримся соседи - тема Дюрі-бачі, филиппинки - флая, макаки - моя. Придумайте себе что то другое. у вас отлично получается нападать на церковь. Я честно вообще не понимаю зачем она нужна, но нападать на христианство лень. Старичкам нужно куда то ходить общаться. Не по салонам красоты ж?
Wirująświatła
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  #<1 ... 12017120181201912020
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