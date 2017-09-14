|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 20 січ, 2025 16:58
prodigy написав:
по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,
не перепутайте
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27225
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
Додано: Пон 20 січ, 2025 16:59
Wirująświatła наш 1й звільнятись не збирається, пійде на другий термін 100%
стосовно мобілізації, вона триває, шукають сзч всьюди, часто знаходять
мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11662
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3275 раз.
- Подякували: 3321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 20 січ, 2025 17:02
prodigy написав:
мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
давайте договоримся соседи - тема Дюрі-бачі, филиппинки - флая, макаки - моя. Придумайте себе что то другое. у вас отлично получается нападать на церковь. Я честно вообще не понимаю зачем она нужна, но нападать на христианство лень. Старичкам нужно куда то ходить общаться. Не по салонам красоты ж?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 27225
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2424 раз.
- Подякували: 3403 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|27
|81528
|
|
|1493
|255496
|
|
|6076
|899722
|
|