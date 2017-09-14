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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1201812019120201202112022 ... 12024>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:58

  prodigy написав:по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,


Индия готова заменить российскую нефть - Reuters
10 ЯНВАРЯ 2024, 16:59
https://epravda.com.ua/rus/news/2024/01/10/708606/


РФ и Индия заключили крупнейшую в истории между странами нефтяную сделку — Reuters
12 декабря 2024, 11:50
https://biz.nv.ua/markets/rf-i-indiya-z ... 73655.html


не перепутайте
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 20 січ, 2025 17:07, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 16:59

Wirująświatła наш 1й звільнятись не збирається, пійде на другий термін 100%

стосовно мобілізації, вона триває, шукають сзч всьюди, часто знаходять

мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:02

  prodigy написав:мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
давайте договоримся соседи - тема Дюрі-бачі, филиппинки - флая, макаки - моя. Придумайте себе что то другое. у вас отлично получается нападать на церковь. Я честно вообще не понимаю зачем она нужна, но нападать на христианство лень. Старичкам нужно куда то ходить общаться. Не по салонам красоты ж?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:07

  Wirująświatła написав:давайте договоримся соседи - тема Дюрі-бачі, филиппинки - флая, макаки - моя. Придумайте себе что то другое.

Якийсь монополізм однако.

Єслі шо, то застовблю Матрицю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:08

  detroytred написав:Єслі шо, то застовблю Матрицю.
годится!
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:08

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,


Индия готова заменить российскую нефть - Reuters
10 ЯНВАРЯ 2024, 16:59
https://epravda.com.ua/rus/news/2024/01/10/708606/


Индия заключили крупнейшую в истории между странами нефтяную сделку — Reuters
12 декабря 2024, 11:50
https://biz.nv.ua/markets/rf-i-indiya-z ... 73655.html


не перепутайте


індуси платять рупії, це не гроші, у три рази гірше за юані
вже писали, що Індія ніколи не стане до рівня Китаю

стосовно нафти-США мають плани на Венесуєлу (у якої запасів на 10% больше, ніж у Саудітов), дивно, чому пуйло втручається у політичні процеси більше 20 країн світу (в тому числі США, Британія, Німеччина, Італія), а США роками дивиться як венесуєльці жебракують при такому скарбі (до речи декілька разів був там, дуже чарівна природа, а народ бідний)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 1%82%D0%B8
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:09

  freeze написав:
  Banderlog написав:Погано не сама ситуація.погана тенденція.
Погано шо на все реагують з запізненням десь півроку.
Побачите шо якщо зараз не буде переговорів, через півроку їх вести буде вже піздно.

Абсолютно соглашусь с оперативным дежурным боевой бригады. Важны не абсолютные цифры, важна тенденция. А тенденция плохая. И плохо не то, что последние полгода мы теряем 10 квадратных километров украинской территории в день. А плохо то, что воздушный шар проблем понемногу надувается, раздувается, то что шарик по законам физики неминуемо лопнет это очевидно всем физикам. Высшие политики утверждают, что законы физики ерунда, мы сейчас просто в плохой слабой позиции, поэтому ничего не будем предпринимать для дипломатического решения. Вот потом, мы получим много западной военной помощи, проведем мощную мобилизацию, и как дадим врагу, что он будет бежать, встанем в сильную позицию и шашка в дамках.
Я когда читаю такую ахинею, впадаю в пятиминутный ступор. Это говорится серьезно или это говорится специально ? Тут основная проблема, что высшее руководство не несет никакой ответственности за принимаемые решения, вообще ни виртуальной (выборы запрещены), ни моральной - у этого руководства никто из родственников не сидит под обстрелом в окопах, даже никто из друзей руководства не сидит в окопах, нет и уголовной ответственности за потерянные территории и жизни.

Така тенденція вже з кінця 2022/початку 2023, тобто 2 роки.
  freeze написав:Через полгода будет - извините, не получилось, помощь стала меньше, с мобилизацией не наладилось, территории какие-то потеряны, люди погибли, путин не умер, доллар по 120 деревяных, а не по пятьсот как я думал, но я ж хотел как лучше. Дайте еще полгода, вот тогда точно будем в еще более сильной позиции, зуб даю. Не это так не работает, пока не будет реальной ответственности за решения, будет беда.

Так і буде. Але думаю не через пів-року а через рік-два. Потім Зе піде на перемир'я(фактично вимушене), умови цього перемир'я будуть погані(жахливі), Зе злиняє з України в США тому що тут його усі ненавидитимуть. Занавіс.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:14

  prodigy написав:на жаль, у багатьох країнах світу політики думають тілько про те, як не програти наступні вибори і сберігтись при владі (наведіть будь яку країну-все те саме, Німці, Британія, США), може у авторитарному Китаї по іншому-великі проекти на 20 рокі вперед.
На приклад пустиня Гобі, штучні ліси трошки завзяття


більшість пустель, це тупо насипані "гори відвалів" як після розробки кар"єра
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:19

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:мій сусід у 2019 виїхав до Німеччини на запрошення сина(21р мешкає з 5 років у Німеччини, мати вдруге заміж), з березня 2022 повернувся -пійшов у ЗСУ, у 2023 отримав поранення, після шпиталю в вч на повернувся(сзч), декілька місяців не працював, потім влаштувася в порт, десь більше 10 міс працював у порту, восені 2024 знайшли і забрали прямо з порту в ЗСУ (сьогодні у вч у Херсонській області), йому 57й рік, зір дуже поганий (з 4 метрів не впізнає), ким служить мені не відомо.
давайте договоримся соседи - тема Дюрі-бачі, филиппинки - флая, макаки - моя.

Най буде. Але давай домовимось, ти не робиш з макаками того, що подумки і не тільки робить він з філіппінками. І те що робить успіх з окулярами Флер. Мають бути якісь межі :D

Що тут нового в ухилянтському середовищі за день? Є що цікаве? Чи як завжди, барабашов мріє про 8 циліндрові машини (мабуть щоб втекти від КАБу на форсажі), бетон сприймає на себе кожну відбиту нирку ухилянту, а муха просто тУпню з 2-3 безглуздих слів пише під кожним постом?
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 17:20

  Wirująświatła написав:
  freeze написав:Я не к тому, что мы должны тут все на форуме переругаться.
та адекватные уже давно ни с кем не ругаются. Диапазон позиций большой, от рф которая вот-вот развалится до спасайся кто может. Фиг с ними с позициями, хотя бы аргументировали. То что экономика рф развалиться плохой аргумент, все рано или поздно развалиться, и путин когда то умрет, но хотелось бы чего то обозримого, хотя бы примерно в каком году. Постоянно лопачу кучу инфы что у русских с экономикой, уже давал ссылки где ее брать. но нет обвинения читать можно только тг зеленского/ермака, остальные враги и врут. ти тысячные русские каналы без политики лгут, чтобы насолить prodigy, вывести его из себя.

якщо економіка розвалиться, то з чого будуть платити репатріації?
flyman
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  #<1 ... 1201812019120201202112022 ... 12024>
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