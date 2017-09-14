Додано: Пон 20 січ, 2025 17:34

ЛАД написав: flysoulfly написав: ЛАД написав: Разница между 1 и 2 Майданами в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило. в том, что первый хватило ума завершить мирно, а на втором не хватило. дело не в уме.

У русни гэбистской задача с ноября 2013 так и стояла - майдан спровоцировать и мирно не завершить! , больше хаоса!, меньше законной власти в стране-жертве.

Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной 20.02.2014 не позже начала декабря 2013 уже были готовы. дело не в уме.Где-то читал, подсчитали монетнодворские спецы, что окончательные эскизы конкретной медали за взятие Крыма с датой начальной 20.02.2014 не позже начала декабря 2013 уже были готовы. Хотите сказать, что "Правый сектор" и всякие Парасюки "агенты Кремля"?

Интересную тему подняли. Уверен, что 99% украинского народа понимают, что их где-то наебали с майданами, но не знают где и в чем именно.Если кого-то сейчас шокирует мой ответ на заданные выше вопросы и выделенные утверждения, то значит этот кто-то был слишком доверчивым и наивно верил лживым новостям в сми и, самое главное, не пытался лично разобраться что и как на самом деле происходило в разных частях нашей страны в те годы.Итак, я рассматриваю события в Украине с 1995 года как единый сценарий Газпрома по отжиму всей ГТС Украины. ГТС Украины - это актив, на который положил глаз Газпром.На ветке форума о возможных причинах войны росии и Украины была названа причина - газовые долги, которая является самой вероятной из всех причин. Размер долгов (возможно юридически и спорных в разное время) слишком значимый и формально давал основание даже начать войну для грабежа Украины со стороны Газпрома, начиная уже с 2002-2003 года. В данном контексте и отвечаю на выделенное в цитатах.1. 1-й и 2-й майдан отличаются только благодаря целям Газпрома, реализуемыми им на те моменты.Во времена планового первого майдана Газпром осуществлял всего лишь юридический перевод всех долгов за газ на каждого украинца, включив их в новые сверх высокие тарифы благодаря преступным согласованным действиям Ю.Тимошенко и В.Ющенко на газовой стези. Конкретные действия - разрыв по инициативе Украины!!! да еще и со штрафами в ее сторону выгоднейшего для Украины на тот момент газового договора от Кучмы с нормальной ценой (70 долларов США) и заключение преступного невыгоднейшего для Украины нового договора с дикими условиями дословно "бери не бери, но все равно плати слишком дорого" (300-590 долларов США). Так как валюту Украина не печатает, то возросшие суммы для платежей Газпрому по новому договору надо было где-то брать. И Украина начала пытаться их получать за счет кредитов из ЕС, которые стали реальными и массовыми благодаря тому, что Ющенко отменил защитные импортные пошлины, нанеся при этом экономический удар по украинским производственным предприятиям. Для реализации вышесказанного не было нужды проливать кровь на тот момент, а майдан был хорошо спланирован, подготовлен и профинансирован. Большинство не понимает до сих пор кто за ним стоял.Во времена второго майдана Газпром осуществлял решение сразу двух своих проблем, возникших нежданно. Неожиданные действия Януковича, который всеми силами пытался признать новый газовый договор от Тимошенко преступным и юридически недействительным, ставили прошлые достижения Газпрома не устойчивыми и обнуленными, не смотря на успехи Газпрома в первом майдане. Было принято эмоциональное классическое решение, по типу, нет человека - нет проблемы. И Януковича решено было просто свергнуть и начать отжим активов с территориями Украины в счет всех невыплаченных долгов и новых штрафов за просрочку платежей по новому договору. Такие цели без крови не реализуются, так как покушаются на основы государственности Украины, поэтому второй майдан стал кровавым. Он был хуже спланирован, что свидетельствует о меньшем времени на его подготовку, но лучше финансировался так как Газпром все же успел получить крупные платежи по новому газовому договору во время Ющенко и Тимошенко. И конечно же он был своеобразной подготовкой для дальнейших действий с участием "зеленых человечиков" и юридического оправдания бездействия временной так называемой киевской власти сразу после свержения Януковича, которая нарушала основные статьи Конституции Украины, намеренно не заметив в 2014 году явной иностранной вооруженной агрессии с отжимом Крыма.2. Агенты Кремля существуют в Украине по неопытности, глупости, благодаря манипуляциям, а также безусловно есть и за деньги Газпрома (кремля или из его кошельков).Меня лично очень интересовал вопрос. Что и кто заставил в 2013-2014 годах на майдане в Киеве молодых людей воинственно кричать на видеокамеры для телевизионных корреспондентов "хто не скачить той москаль", "москаляку на гилляку" и т.д.? Ведь это очень нужно для оправдания вооруженной агрессии росии против Украины, для оправдания резкого поднятия Газпромом цены за российский газ для Украины в 5-8 раз. Очень нужно, но ведь ненависти к росии на майданах не должно было быть априори. Объявленные цели майданов были - стремление к лучшей жизни, как в Европе и США, реализация этого на уровне государства. Где тут ненависть может быть? И тут по телеку такое: "москалляку на гилляку". Это разрыв шаблонов и найти причину чрезвычайно важно. Поэтому пытаемся сделать это далее.Из возможных причин логически могут существовать всего лишь три.а) это провокаторы на майдане и не только исключительно прыгающие с такими криками для российских сми за деньги кремля и по заданию кремля. Плюсы очевидны, а минусы - это сомнительные актерские таланты у исполнителей, благодаря чему их можно разоблачить внимательно изучив на видео их действия на майдане.б) это обычные украинские мирные хлопці та дівчата, студенты, которых на майдане или другом митинге спровоцировали и раздрочили специально обученные для создания массовых беспорядков работники российской разведки или подобной службы из ФСБ.в) это люди из ранее созданных украинских националистических организаций от политических партий с неясными источниками финансирования (в том числе из росии).Пытался в свое время по возможности откинуть две из трех наименее вероятных возможных причин. Но, к своему сожалению, для всех трех нашел подтверждения реальности их существования. Газпром финансировал все названные варианты для подготовки военной агрессии.Самым прикольным был мой разговор с ничего не подозревающим украинским националистом, с которым случайно ехал в поезде в 2015 году. Осторожно в разговоре мне удалось узнать у него, что финансирование его организации, участвовавшей в различных общественных мероприятиях, резко оборвалось в 2014 году после отжима Крыма. Об источниках поступления денег он ничего не знал естественно и даже не задумывался.Что касается Парасюка и "Правого сектора", то по моему мнению их следует отнести к пункту б). Ведь многие из них погибли, защищая Украину от агрессора. А более благородного дела совершить невозможно. ИМХО.