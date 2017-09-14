lapay написав:

1 Байден максимально адекватний політик, тому не вірив в нашу перемогу і ніколи не казав про кордони 91. Ми зберегли Незалежність, під час його президенства, це максимум, що ми взагалі могли досягти, і далеко не факт, що Незалежність, без кацапських обмежень, не буде після РПВ, при Трампові.2.Ні Джонсон, ні Блінкен не є президентом України. Саме наш президент, а не вони, з квітня 2022 до кінця минулого року триндів про кордони 91. Люблять в нас валити власну провину на когось. То їм Захід все винен, як земля колгоспу, то хтось не дав чарівного підсрачника в бік заморозки нашому верховномугавнокомандуючему рік чи два тому. А деж він взявся, наш неадекватний Найвеличніший всіх часів і народів, з Америки його нам прислали разом з джевелінами?Ні, за нього проголосували 73% наших громадян, як за сусіднього фюрера голосували 90% кацапів.Саме вони винні в цій війні, а не намагатися спихнути провину на тих, хто нам навіть не зобов'язані допомагати.3. Війна в Ізраїлі закінчилась так, як я передбачав ще в перший день.Повторюсь, що нашу війну закінчити може тільки КНР, а не безсилий Трамп. Шанс самостійно її закінчити ми втратили у 2023 році.