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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 17:41
Wirująświatła написав: Hotab написав:
Най буде. Але давай домовимось, ти не робиш з макаками того, що подумки і не тільки робить він з філіппінками. І те що робить успіх з окулярами Флер. Мають бути якісь межі
твоя ревность напрасна. с макаками у меня просто дружба.
у мене на судні у 1996 була маленька макака (купив за 5 доларів в Дуалі, Камерун),
важила десь півкіло, тримав у душовій кабінці
маленька, але дуже вонюча...
екскременти маленькі меньше за арахіс(а смел такий, що мені в душ важко зайти)
взяв помив її шампунем-не допомогло, в порту Абиджан віддав безкоштовно на берег місцевим. Африканці казали що тримають мавп вдома, вони наче кішки у нас(діти з ними граються)
Исследователи из Великобритании в результате длительных наблюдений за группой западных равнинных горилл выяснили: животные способны общаться при помощи запаха, интенсивность которого они могут регулировать в зависимости от цели коммуникации. Такой метод общения зачастую оказывается более эффективным, чем звуковые сигналы и жесты.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 17:43
lapay написав:
1 Байден максимально адекватний політик, тому не вірив в нашу перемогу і ніколи не казав про кордони 91. Ми зберегли Незалежність, під час його президенства, це максимум, що ми взагалі могли досягти, і далеко не факт, що Незалежність, без кацапських обмежень, не буде після РПВ, при Трампові.
2.Ні Джонсон, ні Блінкен не є президентом України. Саме наш президент, а не вони, з квітня 2022 до кінця минулого року триндів про кордони 91. Люблять в нас валити власну провину на когось. То їм Захід все винен, як земля колгоспу, то хтось не дав чарівного підсрачника в бік заморозки нашому верховному
гавнокомандуючему рік чи два тому. А деж він взявся, наш неадекватний Найвеличніший всіх часів і народів, з Америки його нам прислали разом з джевелінами?
Ні, за нього проголосували 73% наших громадян, як за сусіднього фюрера голосували 90% кацапів.
Саме вони винні в цій війні, а не намагатися спихнути провину на тих, хто нам навіть не зобов'язані допомагати.
3. Війна в Ізраїлі закінчилась так, як я передбачав ще в перший день.
Повторюсь, що нашу війну закінчити може тільки КНР, а не безсилий Трамп. Шанс самостійно її закінчити ми втратили у 2023 році.
1. Вас що Потрніков покусав? Байден спеціально
затримував/зменшував допомогу Україні, яку їй виділяв Конгрес США(тобто народ США). Який нафіг "максимум"? Я впевнений що ми могли досягти відносної перемоги якби Байден не зажав зброї.
Теперішня ситуація і є такої проблемною дякуючи в першу чергу Байдену. Знаєте, якби Байден не обіцяв, це було б ще не так погано. А так Байден багато обіцяв і мало давав, відповідно і надії у нас(і у Зе) були.
2. З цим згідний. Але не треба так все валити на Зе. Дуже легко міркувати назад.
3. Це вже 4 чи 5 війна Ізраїлю. Передбачити її результат було не важко.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 17:44
buratinyo Я тоже всегда подозревал, что Тягнибок, Корчинский и ряд товарищей, двойные агенты, которые много чего говорят, делают, даже в москву покатываются, а месть кремля их обходит. Главные медийные пугала.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 17:44
lapay написав:
Повторюсь, що нашу війну закінчити може тільки КНР
Ну тоді щось аналізувати-прогнозувати пересічному неможливо.
Бо інфи про те, що заявляє Китай, малувато. А про те, що китайці думають насправді, то ще не кожен сам китаєць одразу розбере.
В них сім шарів мінімум.
Одне ясно - де Китай там довго та нудно. Й бесчєловєчно.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 17:46
ЛАД написав: Wirująświatła написав: Бетон написав:
❗️Мирний план Трампа для України, — РБК з посиланням на джерела
🟢Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде зняте з порядку денного й «покладене в шухляду», але не «викинуте у смітник».
🟢Другий параметр стосуватиметься заморозки бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.
Оце вона і є.
Перемога з щирими друзями.
так это ещё оптимистичный план. русские могут согласиться на заморозку например на 1.01.2026. Время играет против нас. Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно.
Так це ж російські наративи по утверждениям fler
и prodigy
, может, и ещё кого-то.
У них наративы меняются вместе с углом фуражки))
Что вождь скажет,то и пэрэмога
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Додано: Пон 20 січ, 2025 17:48
prodigy написав:
Віра в Бога і Хрестиянство-це трошки інше. Це духовний шлях. Ісповіді, покаяння, пойстіне обмеження (не тільки вживання їжи)-більше ментальні обмеження.
На заре христианства человечество стало переходить на новые виды мышления, на четкость и конкретику. Старые традиции отмирали и нужно было как то стабилизировать моральные нормы. В христианстве все предельно четко, 10 заповедей, Христос который умер за нас всех и церковь - святое место. Этот формат хорошо подходит под патриархальные семьи (Почитай отца твоего и мать), почему не сказано уважай детей - отдельная история. Дети долгое время считались не то вещью, не то игрушкой, не то обузой. Детство в современном смысле появилось каких то 150 лет назад.
Ограничения чтобы бедным не так обидно было, что другие живут сыто и богато. Исповедь - признание авторитета священника. Кому попало исповедоваться вы не пойдёте. С ростом экономики оказалось что Бога можно продавать оптом и в розницу ( Да не будет у тебя других богов, кроме Меня). Странно как церковь разрешила интернет и айфон.
Ну и Тяга священников к роскоши известна давно.
С падением патриархальной семьи упало и христианство, потому что без "Почитай отца твоего и мать" остальное не работает. С задачей стабилизации норм морали в новом мышлении у христианства не сложилось, войны как были так никуда и не делись. К войнам появилось еще много чего. Салоны красоты, ночные клубы, казино.
Покаяние больше для тюрьм. уголовнику я смогу объяснить зачем ему покаяние, он наделал достаточно ошибок чтобы их проанализировать, школьнику не объясню. Вне патриархальной семьи заповеди не учитывают, что женщины должны рожать и воспитывать детей, а не делать карьеру. Что дети с какого то возраста должны получать самостоятельность, чтобы как то дальше развиваться, а не жить до 30 с мамочкой и не сидеть сутками в майнкрафт. Нет заповеди что за деньги не купишь счастье, свободу, таланты. Эти вопросы не были актуальны 2 тыс лет назад, а сейчас не менее актуальны чем "не убий" и "не укради".
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:01
prodigy
животные способны общаться при помощи запаха, интенсивность которого они могут регулировать в зависимости от цели коммуникации. Такой метод общения зачастую оказывается более эффективным, чем звуковые сигналы и жесты.
Коли муха втомився кликати філіппінку голосом, він став закликати запахом.
В результаті його відправили з офісу додому на удальонку (під приводом Ковід). Муха навіть щирнувся «вакцинкою» (у відповідній темі є ця інформація), але на офіс його більше не беруть.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:02
detroytred написав: Дюрі-бачі написав:pesikot
Невже не розумієте, що проблема не в тому, що людолови, а в тому, що ловлять з порушенням закону...
Так на цьому побудований цей прикол -- ти порушив, то можна (й треба) порушити відносно тебе.
По понятіям...
++ Це як за перевищення жіночкою швидкості, патруль зупиняє, витягує з авто, крутить/ламає їй руки, везе на підвал у поліції, там тиждень гвалтує, примовляючи, вона порушила, тому винна, а ми виконуємо важливу функцію примусу та виконання закону, а потім відправляє на прибирання корівника... безстроково.
Флер та стм, напевно, оцінять райдужність перспективи.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:03
Wirująświatła написав: prodigy написав:
Віра в Бога і Хрестиянство-це трошки інше. Це духовний шлях. Ісповіді, покаяння, пойстіне обмеження (не тільки вживання їжи)-більше ментальні обмеження.
На заре христианства человечество стало переходить на новые виды мышления, на четкость и конкретику. Старые традиции отмирали и нужно было как то стабилизировать моральные нормы. В христианстве все предельно четко, 10 заповедей, Христос который умер за нас всех и церковь - святое место. Этот формат хорошо подходит под патриархальные семьи (Почитай отца твоего и мать), почему не сказано уважай детей - отдельная история. Дети долгое время считались не то вещью, не то игрушкой, не то обузой. Детство в современном смысле появилось каких то 150 лет назад.
Ограничения чтобы бедным не так обидно было, что другие живут сыто и богато. Исповедь - признание авторитета священника. Кому попало исповедоваться вы не пойдёте. С ростом экономики оказалось что Бога можно продавать оптом и в розницу ( Да не будет у тебя других богов, кроме Меня).
Тяга священников к роскоши известна давно. Спадением патриархальной семьи упало и христианство, потому что без "Почитай отца твоего и мать" остальное не работает. Ну и с задачей стабилизации норм морали в новом мышлении не сложилось, войны как были так никуда и не делись.
Покаяние больше для тюрьм.
10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет
, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа)
Десять Заповідей, записаних Богом на камені, й пізніше відображених Мойсеем у біблійній книзі Вихід:
книгв Вихід(Исход) це частина пятикнижія
Пятикни́жие — христианское название пяти первых книг Ветхого Завета (Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие), которые содержат так называемый Моисеев закон. В иудейской традиции те же книги именуются Тора. Становить першу частину [b]ТаНаХа
, іменовану також Торою.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:05
prodigy написав:
10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа)
новый завет их отменил? извините не в курсе этих тонкостей, меня воспитывали по ним. мой месседж о другом, почему упала роль церкви и почему ее невозможно натянуть на текущие реалии.
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