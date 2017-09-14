Все ж перебільшуєте. Швидкість можна перевищити несвідомо. Не помітити. А тут людина свідомо обирає квест «ти мене чи я тебе??» . В більшості випадків вона усвідомлює всі ризики. І переваги. Але йде на це. Ну так вона отримує те, до чого була морально готова. Причому її не гвалтують все ж. А просто примушують виконати закон В жорсткій формі, це правда. Але в мʼякій формі можливість була і вона була не використана
Не відміняє, а доповнює. Не думайте, що Я прийшов порушити закон чи пророків; Я не прийшов порушити, але виконати (Матвія 5:17) Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного, як Я полюбив вас (Іоана 13:34).
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 20 січ, 2025 18:16, всього редагувалось 2 разів.
Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
prodigy написав:10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа)
новый завет их отменил? извините не в курсе этих тонкостей, меня воспитывали по ним.
новый завет появился около IV века, христансто первую сотню лет существовало как маленькая иудейская секта -христиане соблюдали законы ТаНаХа(Торы), чтили субботу, делали обрезание (т.е. были обичными евреями)
потом решили, что обрезание не обязательная процедура))
В Новом Завете святой Павел писал: «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание» (К Галатам 5:6), а в папской булле (Papal Bull) от 1442 года Римская Католическая Церковь говорит о том, что обрезание мужчин является необязательным: «Поэтому всем, кто славит от имени христианина, строго приказывается ...
вообще мне христанство не совсем по душе, имею претензии и к святой инвизиции (нквд аналог), а к гонению на сторообрядцев, квареков,молокан, штондистов (во времена российской империи сколько душ погубили, во имя Христа)
в россии были скопцы, секта, которая себя окопляла (удаляли половой орган)-кастрация
pesikot написав:Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти Бо за 24 години якось не склалось
А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы. Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды
А это тот самый Милли, который говорил, что Киев падёт за 3 дня, если Россия начнёт полномасштабное вторжение ? Так не удивительно
И напомню опять, никаких переговоров Путин не хо-чет, он хочет капитуляцию Украины