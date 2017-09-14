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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:18
Сибарит написав: Wirująświatła написав:
твоя ревность напрасна. с макаками у меня просто дружба.
Даже макаки сказали: "Давай останемся просто друзьями"? 😁
Извините, не удержался.
от вас пошлого юмора не ожидал. открою секрет в пошлых шутках нет ничего смешного. на будущее удерживайтесь, пошлый юмор - фишка хотаба, а не ваша.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:21
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
твоя ревность напрасна. с макаками у меня просто дружба.
Даже макаки сказали: "Давай останемся просто друзьями"? 😁
Извините, не удержался.
от вас пошлого юмора не ожидал. открою секрет в пошлых шутках нет ничего смешного. на будущее удерживайтесь, пошлый юмор - фишка хотаба, а не ваша.
Мог бы и ответить
«после всего что было между нами
Мы не останемся друзьями»
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:24
Wirująświatła написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав:
твоя ревность напрасна. с макаками у меня просто дружба.
Даже макаки сказали: "Давай останемся просто друзьями"? 😁
Извините, не удержался.
от вас пошлого юмора не ожидал. открою секрет в пошлых шутках нет ничего смешного. на будущее удерживайтесь, пошлый юмор - фишка хотаба, а не ваша.
екстраординарная реакция от психолога, ничего обидного пан Сибарит не написал,
относительно степени пошлости-в армии 90% шуток пошлые(такова специфика), почитайте Ремарка "Три Товарища"
напомню Сибарит сейчас в армии
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:28
pesikot написав:
И напомню опять, никаких переговоров Путин не хо-чет, он хочет капитуляцию Украины
"Навіть сонце буде світити по-іншому": Орбан заявив про "золоту еру" з приходом Трампа
для когось золота ера, а для інших золотий дощ(хто розуміє)?
побачимо
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:29
Hotab написав:_Mykola_
перевищення жіночкою швидкості
Все ж перебільшуєте. Швидкість можна перевищити несвідомо. Не помітити.
А тут людина свідомо обирає квест «ти мене чи я тебе??» . В більшості випадків вона усвідомлює всі ризики. І переваги. Але йде на це. Ну так вона отримує те, до чого була морально готова.
Причому її не гвалтують все ж. А просто примушують виконати закон В жорсткій формі, це правда. Але в мʼякій формі можливість була і вона була не використана
З точки зору закону, обов'язку, примусу отаке виходить:
1. Люди.
Закон - це домовленість. Домовилися, що живемо по закону.
По закону є обов'язки; визначені дії по закону; визначене покарання при порушеннях закону.
Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання.
Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.
2. Не виконала свій обов'язок корова (дати молока), то стосовно неї можна, як хош, аби виконала обов'язок свій.
Тобто як з худобою.
Головне результат - виконання обов'язку.
І хоч як не загорни в обгортку красиву, що за це ж корову годували, годують, миють, лікують, забезпечують, турбуються і т.д. Що це ж і для її блага, вигідно.
Але суть -- як з худобою.
Якщо той, хто банкує (хто сильніший), примушує силою не по закону, не згідно домовленності!!!
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 20 січ, 2025 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 18:31
Wirująświatła написав: Дюрі-бачі написав: Wirująświatła написав:
новый завет их отменил?
Доповнив: Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного, як Я полюбив вас (Іоана 13:34).
это самая спорная заповедь, с одной стороны не прелюбодействуй, с другой любите друг друга. может трудности перевода, у нас любовь слишком широкое понятие. Даже дрон можно пролюбить.
Это действительно трудности перевода, но понятие любовь тут ни при чем. Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста.
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