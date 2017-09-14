Додано: Пон 20 січ, 2025 18:18

Wirująświatła написав: prodigy написав: 10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа) 10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа) новый завет их отменил? извините не в курсе этих тонкостей, меня воспитывали по ним. новый завет их отменил? извините не в курсе этих тонкостей, меня воспитывали по ним.

В Новом Завете святой Павел писал: «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание» (К Галатам 5:6), а в папской булле (Papal Bull) от 1442 года Римская Католическая Церковь говорит о том, что обрезание мужчин является необязательным: «Поэтому всем, кто славит от имени христианина, строго приказывается ...

новый завет появился около IV века, христансто первую сотню лет существовало как маленькая иудейская секта -христиане соблюдали законы ТаНаХа(Торы), чтили субботу,(т.е. были обичными евреями)потом решили, что обрезание не обязательная процедура))вообще мне христанство не совсем по душе, имею претензии и к святой инвизиции (нквд аналог), а к гонению на сторообрядцев, квареков,молокан, штондистов (во времена российской империи сколько душ погубили, во имя Христа)в россии были скопцы, секта, которая себя окопляла (удаляли половой орган)-кастрация