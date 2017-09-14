Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ. А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
prodigy написав:10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа)
новый завет их отменил? извините не в курсе этих тонкостей, меня воспитывали по ним.
новый завет появился около IV века, христансто первую сотню лет существовало как маленькая иудейская секта -христиане соблюдали законы ТаНаХа(Торы), чтили субботу, делали обрезание (т.е. были обичными евреями)
потом решили, что обрезание не обязательная процедура))
В Новом Завете святой Павел писал: «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание» (К Галатам 5:6), а в папской булле (Papal Bull) от 1442 года Римская Католическая Церковь говорит о том, что обрезание мужчин является необязательным: «Поэтому всем, кто славит от имени христианина, строго приказывается ...
вообще мне христанство не совсем по душе, имею претензии и к святой инвизиции (нквд аналог), а к гонению на сторообрядцев, квареков,молокан, штондистов (во времена российской империи сколько душ погубили, во имя Христа)
в россии были скопцы, секта, которая себя окопляла (удаляли половой орган)-кастрация
pesikot написав:Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти Бо за 24 години якось не склалось
А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы. Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды
А это тот самый Милли, который говорил, что Киев падёт за 3 дня, если Россия начнёт полномасштабное вторжение ? Так не удивительно
И напомню опять, никаких переговоров Путин не хо-чет, он хочет капитуляцию Украины
Wirująświatła написав:твоя ревность напрасна. с макаками у меня просто дружба.
Даже макаки сказали: "Давай останемся просто друзьями"? 😁
Извините, не удержался.
от вас пошлого юмора не ожидал. открою секрет в пошлых шутках нет ничего смешного. на будущее удерживайтесь, пошлый юмор - фишка хотаба, а не ваша.
екстраординарная реакция от психолога, ничего обидного пан Сибарит не написал, относительно степени пошлости-в армии 90% шуток пошлые(такова специфика), почитайте Ремарка "Три Товарища" напомню Сибарит сейчас в армии
Все ж перебільшуєте. Швидкість можна перевищити несвідомо. Не помітити. А тут людина свідомо обирає квест «ти мене чи я тебе??» . В більшості випадків вона усвідомлює всі ризики. І переваги. Але йде на це. Ну так вона отримує те, до чого була морально готова. Причому її не гвалтують все ж. А просто примушують виконати закон В жорсткій формі, це правда. Але в мʼякій формі можливість була і вона була не використана
З точки зору закону, обов'язку, примусу отаке виходить: 1. Люди. Закон - це домовленість. Домовилися, що живемо по закону. По закону є обов'язки; визначені дії по закону; визначене покарання при порушеннях закону. Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання. Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.
2. Не виконала свій обов'язок корова (дати молока), то стосовно неї можна, як хош, аби виконала обов'язок свій. Тобто як з худобою. Головне результат - виконання обов'язку. І хоч як не загорни в обгортку красиву, що за це ж корову годували, годують, миють, лікують, забезпечують, турбуються і т.д. Що це ж і для її блага, вигідно. Але суть -- як з худобою. Якщо той, хто банкує (хто сильніший), примушує силою не по закону, не згідно домовленності!!!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 січ, 2025 18:32, всього редагувалось 1 раз.
Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання. Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.
Угу. А далі є опис (а отже усвідомлення можливості) а що буде, якщо відносно порушника діяти трохи жорсткіше. Тобто якщо це описано, то очевидно таке також не виключено. То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». Чи не правильніше порушнику , заглянувши в статті ККУ, подумати. що отой наглядач за виконанням законів теж може виявитись не зовсім законослухняним? Труси-хрестик