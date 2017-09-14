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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1202012021120221202312024>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:15

  Banderlog написав:
  Schmit написав:

Якщо наші "аристократи" й більшість ЗМІ разом з зазомбованими ними ж пересічними в соцмережах продовжать і далі обсирати республіканців, Трампа, Маска, Спартц то ХЗ.
А за 24 години - ну вибачиться пізніше, як Порошенко за АТО.
Пороху скоріш за все песець. Демократична криша з байденом поїхала тепер презедент його 8їсть з говном. Неспроста синові зара штраф виписали...

У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:16

  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:новый завет их отменил?

Доповнив: Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного, як Я полюбив вас (Іоана 13:34).

это самая спорная заповедь, с одной стороны не прелюбодействуй, с другой любите друг друга. может трудности перевода, у нас любовь слишком широкое понятие. Даже дрон можно пролюбить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:18

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:10 заповідей не мають відношення до Христа, це Ветхий Завет, кн.Исход(тобто умовно майже тисячу років до нашої ери(ери Христа)
новый завет их отменил? извините не в курсе этих тонкостей, меня воспитывали по ним.


новый завет появился около IV века, христансто первую сотню лет существовало как маленькая иудейская секта -христиане соблюдали законы ТаНаХа(Торы), чтили субботу, делали обрезание (т.е. были обичными евреями)

потом решили, что обрезание не обязательная процедура))

В Новом Завете святой Павел писал: «ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание» (К Галатам 5:6), а в папской булле (Papal Bull) от 1442 года Римская Католическая Церковь говорит о том, что обрезание мужчин является необязательным: «Поэтому всем, кто славит от имени христианина, строго приказывается ...


вообще мне христанство не совсем по душе, имею претензии и к святой инвизиции (нквд аналог), а к гонению на сторообрядцев, квареков,молокан, штондистов (во времена российской империи сколько душ погубили, во имя Христа)

в россии были скопцы, секта, которая себя окопляла (удаляли половой орган)-кастрация
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:18

  d44 написав:
  pesikot написав:Ну то нічого, вже скоро побачимо як Трампоній буде допомагати Україні перемогти
Бо за 24 години якось не склалось


А когда в конце 2022 года председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк А. Милли предположил, что Украина должна воспользоваться успехами на поле боя, стремясь к мирным переговорам с Москвой, г-н Блинкен настоял на продолжении борьбы.
Посетив Киев в мае, г-н Блинкен, гитарист, вышел на сцену переполненного музыкального клуба и возглавил местную группу, исполнившую песню Нила Янга «Rockin' in the Free World». Защита Украины подарила ему настоящий момент рок-звезды

А это тот самый Милли, который говорил, что Киев падёт за 3 дня, если Россия начнёт полномасштабное вторжение ?
Так не удивительно

И напомню опять, никаких переговоров Путин не хо-чет, он хочет капитуляцию Украины
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:24

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:твоя ревность напрасна. с макаками у меня просто дружба.

Даже макаки сказали: "Давай останемся просто друзьями"? 😁

Извините, не удержался.

от вас пошлого юмора не ожидал. открою секрет в пошлых шутках нет ничего смешного. на будущее удерживайтесь, пошлый юмор - фишка хотаба, а не ваша.


екстраординарная реакция от психолога, ничего обидного пан Сибарит не написал,
относительно степени пошлости-в армии 90% шуток пошлые(такова специфика), почитайте Ремарка "Три Товарища"
напомню Сибарит сейчас в армии :D
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:28

Ордан дал в штангу

  pesikot написав:И напомню опять, никаких переговоров Путин не хо-чет, он хочет капитуляцию Украины


"Навіть сонце буде світити по-іншому": Орбан заявив про "золоту еру" з приходом Трампа


для когось золота ера, а для інших золотий дощ(хто розуміє)?
побачимо
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:29

  Hotab написав:_Mykola_
перевищення жіночкою швидкості


Все ж перебільшуєте. Швидкість можна перевищити несвідомо. Не помітити.
А тут людина свідомо обирає квест «ти мене чи я тебе??» . В більшості випадків вона усвідомлює всі ризики. І переваги. Але йде на це. Ну так вона отримує те, до чого була морально готова.
Причому її не гвалтують все ж. А просто примушують виконати закон В жорсткій формі, це правда. Але в мʼякій формі можливість була і вона була не використана

З точки зору закону, обов'язку, примусу отаке виходить:
1. Люди.
Закон - це домовленість. Домовилися, що живемо по закону.
По закону є обов'язки; визначені дії по закону; визначене покарання при порушеннях закону.
Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання.
Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.

2. Не виконала свій обов'язок корова (дати молока), то стосовно неї можна, як хош, аби виконала обов'язок свій.
Тобто як з худобою.
Головне результат - виконання обов'язку.
І хоч як не загорни в обгортку красиву, що за це ж корову годували, годують, миють, лікують, забезпечують, турбуються і т.д. Що це ж і для її блага, вигідно.
Але суть -- як з худобою.
Якщо той, хто банкує (хто сильніший), примушує силою не по закону, не згідно домовленності!!!
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 20 січ, 2025 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:31

  Wirująświatła написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Wirująświatła написав:новый завет их отменил?

Доповнив: Заповідь нову даю вам, щоб любили один одного, як Я полюбив вас (Іоана 13:34).

это самая спорная заповедь, с одной стороны не прелюбодействуй, с другой любите друг друга. может трудности перевода, у нас любовь слишком широкое понятие. Даже дрон можно пролюбить.

Это действительно трудности перевода, но понятие любовь тут ни при чем. Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:38

  prodigy написав:
  pesikot написав:И напомню опять, никаких переговоров Путин не хо-чет, он хочет капитуляцию Украины


"Навіть сонце буде світити по-іншому": Орбан заявив про "золоту еру" з приходом Трампа


для когось золота ера, а для інших золотий дощ(хто розуміє)?
побачимо

Мені все це нагадуємо анекдот

Приходит Брежнев к врачу с жалобой на запоры, врач посмотрел и говорит:
- Леонид Ильич! Да у Вас там на заднице дырки нет!
- Вот сволочи, зализали все-таки
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 18:39

detroytred
Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання.
Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.


Угу. А далі є опис (а отже усвідомлення можливості) а що буде, якщо відносно порушника діяти трохи жорсткіше. Тобто якщо це описано, то очевидно таке також не виключено. То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». Чи не правильніше порушнику , заглянувши в статті ККУ, подумати. що отой наглядач за виконанням законів теж може виявитись не зовсім законослухняним? Труси-хрестик
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  #<1 ... 1202012021120221202312024>
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