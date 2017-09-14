Додано: Пон 20 січ, 2025 19:12

prodigy написав: Wirująświatła написав:

Время играет против нас. помілкове ствердження





Никаких критических процессов по развалу экономики рф пока не видно. помілкове ствердження



ви не дуже цікавились, тому і не видно



санкції працюють, стан економіки поганий, подивитесь Милова, Липшица

а ви кого слухаєте? ЛАДа?



по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,

і то, замість валюти отримують юані і рупії (через 3-4 руки вдається обмінати на валюту з втратої 15%), для рф зараз тільки не зупиняти(не консервувати) нафтові свердловини, ціна для них вторична



санкції проти тіньового флоту США ввели 10 січня 2025, за десять днів не може наступити колапс економіки, тільки після масованого ядерного удару(чого не сталося)



вважаю що 5 місяців-це максимум, що може витримати мілітарістська економіка путіна.Кредитовати рф Китай відмовився, нафта йому не так потрібна , як 10 років тому і газ теж(силу сібіру 2 будувати Сі Цзіньпін відмовився), Китай якщо обломається з електрокарами в ЕС (все йде до того), то переведе країну на електроавто вольовим рішенням партії.



ЛАД, треба більше Ліпшица дивитесь ніж соловьов тв.Або Курьехіна.

Час маєте, розширте горизонти світогляду



b]ви сьогодні згадали про сепаратизм, в якому звинувачували у 2005 схід і південь[/b] України, мабудь память схибіла-Северодонецк , в якому був збір сепарів (Донбас, Харків, Одеса, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя)-це що? сепаратизм чи так собі на кофе зібрались



Ось вам та іншим відео, у кого є розум -зрозуміють, чому російська імперія (потім срср постійно переселяли/виселяли народи на різних теріторіях(Запоріжська січ, Нагайци, Населення Криму і Таврії за часи катьки другої, потім сталіна), виселяли (на думку москви) нелояльне населення і завозили "лояльне" з курська, орла, воронежа, твері, московської, калужскої області



потім ці "понаїхавші" у другому поколінні волали "Крим-це роіся, путін президент миру".

ви не дуже цікавились, тому і не видносанкції працюють, стан економіки поганий, подивитесь Милова, Липшицаа ви кого слухаєте? ЛАДа?по перше: основне джерело валюти -це продаж нафти, окрім Китаю, Індії покупців немає,і то, замість валюти отримують юані і рупії (через 3-4 руки вдається обмінати на валюту з втратої 15%), для рф зараз тільки не зупиняти(не консервувати) нафтові свердловини, ціна для них вторичнасанкції проти тіньового флоту США ввели 10 січня 2025, за десять днів не може наступити колапс економіки, тільки після масованого ядерного удару(чого не сталося)вважаю що 5 місяців-це максимум, що може витримати мілітарістська економіка путіна.Кредитовати рф Китай відмовився, нафта йому не так потрібна , як 10 років тому і газ теж(силу сібіру 2 будувати Сі Цзіньпін відмовився), Китай якщо обломається з електрокарами в ЕС (все йде до того), то переведе країну на електроавто вольовим рішенням партії., треба більше Ліпшица дивитесь ніж соловьов тв.Або Курьехіна.Час маєте, розширте горизонти світоглядуb]ви сьогодні згадали про сепаратизм, в якому звинувачували у 2005 схід і південь[/b] України, мабудь память схибіла-Северодонецк , в якому був збір сепарів (Донбас, Харків, Одеса, Херсон, Дніпро, Миколаїв, Запоріжжя)-це що? сепаратизм чи так собі на кофе зібралисьОсь вам та іншим відео, у кого є розум -зрозуміють, чому російська імперія (потім срср постійно переселяли/виселяли народи на різних теріторіях(Запоріжська січ, Нагайци, Населення Криму і Таврії за часи катьки другої, потім сталіна), виселяли (на думку москви) нелояльне населення і завозили "лояльне" з курська, орла, воронежа, твері, московської, калужскої областіпотім ці "понаїхавші" у другому поколінні волали "Крим-це роіся, путін президент миру".

Про пана Ліпшица з того ж джерела"Искренне не понимаю почему профессор Липсиц воспринял наш доклад по экономике как личное оскорбление и почему-то оскорбление лично от меня. Хоть я до сего момента в его адрес публичных выпадов не допускал. Разве что, отвечая на вопросы читателей про расхождение наших с Липсицом взглядов, рекомендовал читателем взять мои и его прогнозы 1-2-3 летней давности, сравнить их с наблюдаемой реальностью и думать самим кому верить. Причем это всегда было в ответ на прямой вопрос ведущего или читателей и никогда по собственной инициативе.Не сумев по сути ничего возразить на тезисы доклада (с трудом выслушал все что он говорил про доклад, anecdotic evidence, «да, но» и не одной попытки содержательно опровергнуть высказанные нами тезисы ) Липсиц почему-то вдруг обрушился на мою совершенно прохолдную статью в Moscow times. Точнее, по сути он там ничему тоже не возражал, но просто использовал как повод нахамить. Пришлось ответить профессору. Ссылка на статью в первом комментарии, дублирую здесь:«Не знаю с чего на меня вдруг так взъелся профессор Липсиц. Видимо потому, что я пару раз указал на постоянное несоответствие предсказаний профессора наблюдаемой реальности. В марте 2022 уважаемый профессор говорил о том, что темпы инфляции вскоре станут трехзначными (т.е. более 100%), в августе 2023 обещал доллар по 150 рублей после президентских выборов, в январе 2024 про 130 рублей за доллар в марте 2024 и т.д. Список прямо не сбывшихся и откровенно абсурдных предсказаний профессора можно продолжать очень долго (ссылки с таймкодами в статье). Он столь велик, что профессор Липсиц вполне мог бы потягаться на поприще завиральщины с другим небезызвестным профессором Соловьем.Постоянное и очевидное несоответствие предсказаний профессора наблюдаемой реальности может объясняться одним из двух. Либо новоявленный блогер сознательно жертвует профессиональной репутацией ради просмотров и монетизации, либо он и правда искренне не понимает реальной механики экономических процессов, каковое понимание отнюдь не гарантируется получением профессорской степени. Часто ровно наоборот. Впрочем, я не люблю участвовать в перебранках с переходом на личности, и позволил себе указать на непрофессионализм высказываний г-на Липсица исключительно в ответ на личные выпады с его стороны. Далее личную перебранку развивать не планирую.В том что касается текста профессора по существу, то я плохо понимаю, что отвечать на тезис, которого я и близко не высказывал. Моя предыдущая статья содержала простой посыл. Люди говорящие, что текущая ставка ЦБ и инфляция беспрецедентна и разрушительна для экономики частью врут, а частью лукавят. Ряд развивающихся стран, включая Россию начала 2000-х стран жило при сочетании аналогичного уровня ставки и инфляции десятилетиями и вполне себе нормально развивалось. Ничего экстраординарного по меркам экономической истории не происходит. Точка.Не споря с моим тезисом по существу (ведь это невозможно), профессор зачем-то приписал мне утверждение, что ситуация в России 2024 идентична ситуации России 2000. Но я ведь не профессор, и не склонен высказывать откровенный абсурд ради красного словца.По прочтении спора профессора с его воображаемым оппонентом, состоявшим из ряда не очень связанных, между собой, тезисов, которые, впрочем, выглядят довольно вменяемо на фоне иных высказываний автора, могу сделать лишь одно замечание. Господин Липсиц приписывает тезисы и намерения не только мне, но и российским властям.В условиях войны правительство, очевидно не стремиться стимулировать инвестиции. Ровно наоборот ставка для того и повышается, чтобы инвестиции сократились. Правительству сегодня не важна текущая рентабельность бизнеса. В условиях войны не стоит задача экономического роста. Этот рост может быть следствием, того самого оборонзаказа, о котором пишет профессор, однако он и близко не является первоочередной целью монетарных властей. В условиях войны все действия властей подчинены решению двух основных задач: перераспределение ресурсов на военные цели (рост госзакупок за счет снижения инвестиций и сокращения конечного потребления домохозяйств) при сохранении относительной макроэкономической стабильности. Все остальное реализуется по остаточному принципу или откладывается на после войны.Если исходить из содержания реальных задач властей, то тезисы Липсица скорее свидетельствуют о том, что решение этих двух задач правительству пока удается. Впрочем сложно комментировать спор голосов в голове одного человека».P.S. Базу несбывшихся предсказаний секты скорого краха российской экономики я начал собирать еще в начале ковида. Не терплю экспертной безответственности. База большая и про Липсица тоже много. Но я этого никуда сам не выкладывал, никого не трогал. Не мешал людям дальше позориться. Однако ничем не спровоцированное хамство нельзя было оставлять без ответа."