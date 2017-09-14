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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12021120221202312024

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:31

  detroytred написав:
  Hotab написав:_Mykola_
перевищення жіночкою швидкості


Все ж перебільшуєте. Швидкість можна перевищити несвідомо. Не помітити.
А тут людина свідомо обирає квест «ти мене чи я тебе??» . В більшості випадків вона усвідомлює всі ризики. І переваги. Але йде на це. Ну так вона отримує те, до чого була морально готова.
Причому її не гвалтують все ж. А просто примушують виконати закон В жорсткій формі, це правда. Але в мʼякій формі можливість була і вона була не використана

З точки зору закону, обов'язку, примусу отаке виходить:
1. Люди.
Закон - це домовленість. Домовилися, що живемо по закону.
По закону є обов'язки; визначені дії по закону; визначене покарання при порушеннях закону.
Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання.
Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.

2. Не виконала свій обов'язок корова (дати молока), то стосовно неї можна, як хош, аби виконала обов'язок свій.
Тобто як з худобою.
Головне результат - виконання обов'язку.
І хоч як не загорни в обгортку красиву, що за це ж корову годували, годують, миють, лікують, забезпечують, турбуються і т.д. Що це ж і для її блага, вигідно.
Але суть -- як з худобою.
Якщо той, хто банкує (хто сильніший), примушує силою не по закону, не згідно домовленності!!!

+++ В точку! :!:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:33

  Banderlog написав:
  prodigy написав:


Тому нехай Bangerlog (якщо має час) відповість скільки разів на рік (у мирний час) він не тільки заходив до церкви, а скажеvj цилий місяць кожного дня по 2,5-3 години у вечері вистоював службу,
цілий місяць щодня ніколи.
Щонеділі ходжу і двонадесяті заходжу.
Вірую знаю, я з церковної двадцятки.) Сповідався 2 р в рік. Часом частіше.

Тобто знаєшь, що УПЦ МП є частиною РПЦ, яка об"явила СВО - "священной войной"
Знаєшь і робишь вигляд, що це не до тебе і не про тебе )
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:45

detroytred

То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». * --- має повне право. Повніше нікуди. І всі органи держави повинні захищати це право. Так домовились! І затвердили в законі.


Угу
Тільки ви почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
Давайте почнемо з першопричини. З порушника , який не став на облік. А не другого , що хтось не так почав його «душити».


_Mykola_
Ви ж колись ще не підтримували грубе порушення законів...


Моя позиція тут незмінна.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 19:51

  pesikot написав:
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
посадять то і пес з ним. Мені од того ні холодно ні жарко.
душать олігархів і це не є добре, вони останні носії субєктності України.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 20:05

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
посадять то і пес з ним. Мені од того ні холодно ні жарко.

Так ні холодно, ні жарко, що згадав Порошенка ...

"Я три дня за вами гналась, чтобы сказать, что вы мне безразличны" )

Брехня, згідно церковних канонів, то - гріх
Але не для адепта філії РПЦ УПЦ МП )

PS. "і пес з ним" - це московитській вираз ) Капітан вже не ховається )
pesikot
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  #<1 ... 12021120221202312024
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