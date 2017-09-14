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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 19:31
detroytred написав: Hotab написав:_Mykola_
перевищення жіночкою швидкості
Все ж перебільшуєте. Швидкість можна перевищити несвідомо. Не помітити.
А тут людина свідомо обирає квест «ти мене чи я тебе??» . В більшості випадків вона усвідомлює всі ризики. І переваги. Але йде на це. Ну так вона отримує те, до чого була морально готова.
Причому її не гвалтують все ж. А просто примушують виконати закон В жорсткій формі, це правда. Але в мʼякій формі можливість була і вона була не використана
З точки зору закону, обов'язку, примусу отаке виходить:
1. Люди.
Закон - це домовленість. Домовилися, що живемо по закону.
По закону є обов'язки; визначені дії по закону; визначене покарання при порушеннях закону.
Не виконує громадянин обов'язок - порушує, то див. вище - визначено як діяти відносно нього, яке покарання.
Так домовились. І визначили ці домовленості в законі, законом.
2. Не виконала свій обов'язок корова (дати молока), то стосовно неї можна, як хош, аби виконала обов'язок свій.
Тобто як з худобою.
Головне результат - виконання обов'язку.
І хоч як не загорни в обгортку красиву, що за це ж корову годували, годують, миють, лікують, забезпечують, турбуються і т.д. Що це ж і для її блага, вигідно.
Але суть -- як з худобою.
Якщо той, хто банкує (хто сильніший), примушує силою не по закону, не згідно домовленності!!!
+++ В точку!
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_Mykola_
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Додано: Пон 20 січ, 2025 19:33
Banderlog написав: prodigy написав:
Тому нехай Bangerlog
(якщо має час) відповість скільки разів на рік (у мирний час) він не тільки заходив до церкви, а скажеvj цилий місяць кожного дня по 2,5-3 години у вечері вистоював службу,
цілий місяць щодня ніколи.
Щонеділі ходжу і двонадесяті заходжу.
Вірую знаю, я з церковної двадцятки
.) Сповідався 2 р в рік. Часом частіше.
Тобто знаєшь, що УПЦ МП є частиною РПЦ, яка об"явила СВО - "священной войной"
Знаєшь і робишь вигляд, що це не до тебе і не про тебе )
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pesikot
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Додано: Пон 20 січ, 2025 19:45
detroytred
То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». * --- має повне право. Повніше нікуди. І всі органи держави повинні захищати це право. Так домовились! І затвердили в законі.
Угу
Тільки ви почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
Давайте почнемо з першопричини. З порушника , який не став на облік. А не другого , що хтось не так почав його «душити»._Mykola_
Ви ж колись ще не підтримували грубе порушення законів...
Моя позиція тут незмінна.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 19:51
pesikot написав:
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
посадять то і пес з ним. Мені од того ні холодно ні жарко.
душать олігархів і це не є добре, вони останні носії субєктності України.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:05
Banderlog написав: pesikot написав:
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
посадять то і пес з ним. Мені од того ні холодно ні жарко.
Так ні холодно, ні жарко, що згадав Порошенка ...
"Я три дня за вами гналась, чтобы сказать, что вы мне безразличны" )
Брехня, згідно церковних канонів, то - гріх
Але не для адепта філії РПЦ УПЦ МП )
PS. "і пес з ним" - це московитській вираз ) Капітан вже не ховається )
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:11
Ну що ... чергові 24 години почали відлік ... чекаю, як Трамп закінчить війну за ці чергові 24 години
І.А, UA, долярчику, номерним приготуватись захищати Трампа )
Варіанти, що я не розумію, що Порошенко нарешті посадять, що потрібно зализати все у Трампа, що все це українські "хейтери" Трампа - вже не пропонувати.
Шукайте нові відмазки )
Відмовчатись, теж не варіант. Бо ви наговорили багато чого.
За базар потрібно нести відповідальність, а не просто триндіти )
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 20 січ, 2025 20:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:12
Сибарит написав:
Кстати, заповедь "плодитесь и размножайтесь" почему-то вспоминают крайне редко.
жаль не тема форума но то ли было слишком много запретов, и всё шло как по маслу, то ли стало слишком много запретов и телега перестала ехать (мое мнение), но эта заповедь по итогу больше всех зарегулирована в 21м веке без всякой церкви. Сотни причин почему пары хотьят иметь не более 0-1 ребёнка.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 20 січ, 2025 20:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:14
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
У хом"яків з"явилась нова "радість" - Порошенка можуть посадити
посадять то і пес з ним. Мені од того ні холодно ні жарко.
Так ні холодно, ні жарко, що згадав Порошенка ...
"Я три дня за вами гналась, чтобы сказать, что вы мне безразличны" )
Брехня, згідно церковних канонів, то - гріх
Але не для адепта філії РПЦ УПЦ МП )
згадав бо видно, що зачистка в політичного поля прождовжується. республіканці порошенка прикривати не будуть.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:14
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Кстати, заповедь "плодитесь и размножайтесь" почему-то вспоминают крайне редко.
жаль не тема форума но то ли было слишком много запретов, то ли стало слишком много (мое мнение) но эта заповедь больше всех зарегулирована в 21м веке.
У тебя дети есть ?
Если нет, это тебя зарегулировали ?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:19
Hotab написав:detroytred
То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». * --- має повне право. Повніше нікуди. І всі органи держави повинні захищати це право. Так домовились! І затвердили в законі.
Угу
Тільки ви почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
Давайте почнемо з першопричини. З порушника , який не став на облік. А не другого , що хтось не так почав його «душити».
Причина-наслідок.
Закон визначає обов'язок і наслідок, якщо не виконуєш обов'язок - то як і яке покарання.
Про першопричину -- ні слова.
Якщо ж розглядати з точки зору, що обов'язок важливіше, то це і є ставлення, як до корови.
Якщо корова не виконує свій обов'язок-функцію (не дає молоко), то нафіг вона тоді й потрібна. Хазяїну.
Так само тоді буде і до громадянина. Тобто якщо громадянин не виконує свої обов'язки, то нафіг він тоді потрібен.
Кому?)))
Якому хазяїну?)))
Але громадянин не худоба...
І громадянство надається не за виконання обов'язків, не за функції.
А по праву народження в країні.
Да, є мабуть порушення, за які відбирають громадянство.
Але невиконання обов'язків, гадаю, до них не відноситься.
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