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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:27
Hotab написав:detroytred
То чи має право порушник думати «от я порушу закон, і мені максимум що буде, так це штраф, і то якщо піймають, і то якщо..». * --- має повне право. Повніше нікуди. І всі органи держави повинні захищати це право. Так домовились! І затвердили в законі.
Угу
Тільки ви почали з другого пункту «договору» - «якщо я порушу..». А ще є перший «я виконую вимоги до себе..».
Давайте почнемо з першопричини. З порушника , який не став на облік. А не другого , що хтось не так почав його «душити».
Моя позиція тут незмінна.
Нет никакого "перший":
Стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Как раз с этого-то:
>>> А не другого
и нужно начинать: прямое нарушение Конституции
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:27
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
посадять то і пес з ним. Мені од того ні холодно ні жарко.
Так ні холодно, ні жарко, що згадав Порошенка ...
"Я три дня за вами гналась, чтобы сказать, что вы мне безразличны" )
Брехня, згідно церковних канонів, то - гріх
Але не для адепта філії РПЦ УПЦ МП )
згадав бо видно, що зачистка в політичного поля прождовжується. республіканці порошенка прикривати не будуть.
По брехні, ти точно в двадцятці УПЦ МП
Брехня - це гріх. Не можна так )
Згадав ти Порошенка не просто так
Бо чомусь ти вирішив, що Порошенка не посадили, тому що його прикривали деми ?
В 2019 році був ще Трампоній, в перший раз
То як там зі священною війною від РПЦ ?
Мовчишь, обходишь цю тему, не хочешь нічого казати
То що, підтримуешь СВО, як священну війну від РПЦ ?
Ти ж це не засуджуєшь, мовчишь
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:29
pesikot написав:
По брехні, ти точно в двадцятці УПЦ МП
Брехня - це гріх. Не можна так )
Згадав ти Порошенка не просто так
Бо чомусь ти вирішив, що Порошенка не посадили, тому що його прикривали деми ?
В 2019 році був ще Трампоній, в перший раз
То як там зі священною війною від РПЦ ?
Мовчишь, обходишь цю тему, не хочешь нічого казати
То що, підтримуешь СВО, як священну війну від РПЦ ?
Ти ж це не засуджуєшь, мовчишь
Коли ти вже нарешті ВЛК пройдеш?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:36
ЛАД написав:
Не берусь судить, но генерал, который через 1,5 года войны находит в книжке Герасимова прописные истины (по собственному признанию), вызывает некоторые сомнения.
если это прописная истина - то ее должен был знать не только он.
но и как минимум - союзники.
потому это его "признание" вызывает больше вопросов чем ответов.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:38
sashaqbl написав: pesikot написав:
По брехні, ти точно в двадцятці УПЦ МП
Брехня - це гріх. Не можна так )
Згадав ти Порошенка не просто так
Бо чомусь ти вирішив, що Порошенка не посадили, тому що його прикривали деми ?
В 2019 році був ще Трампоній, в перший раз
То як там зі священною війною від РПЦ ?
Мовчишь, обходишь цю тему, не хочешь нічого казати
То що, підтримуешь СВО, як священну війну від РПЦ ?
Ти ж це не засуджуєшь, мовчишь
Коли ти вже нарешті ВЛК пройдеш?
От як Banderlog перестане кагор від Онуфрія пити, так і одразу )
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:52
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста
мне казалось отношения вне брака во все времена (кроме 20-21 века ) осуждалась в т.ч. христианством. С ваших слов получается в заповедях такого запрета нет. Или он негласный?
до 18 века в мужских монастырях роиси венчали отроков(монахов), после этого им не требовалось разрешение от настоятеля монастыря на совместное проживание в келье(жили в законном браке), для чего таки венчали-среди мужчин(как и женщин) встречаются "гулящие" (венерические заболевания имеет одна пара или весь монастырь)
когда пришел в 1987г на пассажирское судно, меня предупредили, что познакомился с девушкой-живи с ней, гулять не приветствуется, сегодня одну -завтра другую (???), объяснили почему
в 1985г на этом же пассажирском судне был массовый случай заражения сифилисом(как так получилось? ведь все моряки проходят профотбор, проходят не за сутки до рейса, а за 2-3 дня(неделю), на судне появилась девушка носитель сифилиса),
с ней имели половой контакт 7-8 мужчин (у которых было своих постоянных партнерши, но эти парнерши иногда изменяли им), в итог 20 человек(знаю что два судна легли в дрейф и зараженных пересадили на тх Тарас Шевченко(смотрите сифилисных к нам везут ) с подтвержденным диагнозом(включая помполита
), и что было такого в ней? оральный секс (в 1985г это не было обычным сексом, была статья в СССР за половые извращения, мужеложство, анальный/оральный секс с женщиной в т.ч.) Такая статья давла возможности женщина. Пример, капитан(любой начальник) влюбился в молодую буфетчицу и говорит жене-я ухожу, развод. Иди, а я пойду партком пароходства и расскажу, что ты коммунист-извращенец (занимался со мной ан, орал), тебя из партии исключат(а визу точно прикроют)-на многих мужчин это работало.
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 20 січ, 2025 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 20:59
Banderlog написав: prodigy написав:
Тому нехай Bangerlog
(якщо має час) відповість скільки разів на рік (у мирний час) він не тільки заходив до церкви, а скажеvj цилий місяць кожного дня по 2,5-3 години у вечері вистоював службу,
цілий місяць щодня ніколи.
Щонеділі ходжу і двонадесяті заходжу.
Вірую знаю, я з церковної двадцятки.) Сповідався 2 р в рік. Часом частіше.
як казав генерал Дудаев, якщо ти справжній мусульманин, то маєш робити намаз два рази на день, мало? роби три рази
радянський генерал не був мусульманином, тоді він знав, що
صلاة; перс. نماز), також нама́з (тур. Namaz) — п'ятиразова щоденна обов'язкова молитва мусульман, один зі стовпів ісламу.
у Суєцкому каналі лоцман як прийшов час намазу-постилив коврик на палубу і давай молитись (куди там судно йде, він не бачить)
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:04
prodigy написав:
с ней имели половой контакт 7-8 мужчин
я думал такое только у животных. впрочем она могла лгать каждому что он единственный. Я рос в неверующей среде, но девушка которая встречалась с одним, а потом с другим резко теряла авторитет. Ее за глаза называли давалка и всерьез для отношений ее никто не рассматривал.
В этом была несправедливость, мало ли почему разошлись парень и девушка в 16 лет. Но это имело свои плюсы - девушки очень тщательно раздумывали принимать или не принимать предложение парня, есть кейс когда раздумывали год не говоря ни да ни нет. Чтобы не быть брошенкой.
Среди парней было не принято хвастаться любовными подвигами. Ни одного случая не помню когда кто то об этом просто говорил. Это было бы воспринято как попытка дискредитировать какую то девушку. Что не поощрялось, разве что она сама себя дискредитирует.
откуда взялись эти правила и нормы хз, в другой компании могло быть иначе. И выраженного лидера который бы из принес не было. Подобрались люди с одинаковыми взгядами на этот и некоторые другие вопросы. Например в моей компании не было наркоманов, а в соседских компаниях были и я невольно видел этот процесс...
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:14
прийдеться небінарному визначатись гендерно кіт він чи пес
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:15
Wirująświatła написав: prodigy написав:
с ней имели половой контакт 7-8 мужчин
я думал такое только у животных. впрочем она могла лгать каждому что он единственный
. Я рос в неверующей среде, но девушка которая встречалась с одним, а потом с другим резко теряла авторитет. Ее за глаза называли давалка и всерьез для отношений ее никто не рассматривал.
В этом была несправедливость, мало ли почему разошлись парень и девушка в 16 лет. Но это имело свои плюсы - девушки очень тщательно раздумывали принимать или не принимать предложение парня, есть кейс когда раздумывали год не говоря ни да ни нет. Чтобы не быть брошеной. И среди парней было не принято хвастаться любовными подвигами. Ни одного случая не помню когда кто то об этом просто говорил.
ви в детстве воспитывались в селе-там все знают друг друга, поэтому нравственность была выше-законы строже, до свадьбы в гагаузском селе(болгарском) селе Одесской области женщина должна оставаться не тронутой. После первой брачной ночи-когда молодые на второй день садились за стол, если жених первый тост наливал водку (значит не девственница), росдственики жениха могли сразу покинуть свадьбу и потом с родителями невесты в селе мало кто здоровался (вывод: гулять надо не до свадьбы, а после
)
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 20 січ, 2025 21:18, всього редагувалось 1 раз.
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