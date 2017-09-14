RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 12024120251202612027>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:17

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:с ней имели половой контакт 7-8 мужчин

Катя Муму по заданию фсб спала з опозиционерами(за Родину), сколько их было знало фсб



даже добряка Белковского хотяла совратить

prodigy
 
Повідомлень: 11673
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3275 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины.
Но завтра будет звонок путину
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4383
З нами з: 17.12.22
Подякував: 124 раз.
Подякували: 306 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:22

  Бетон написав:Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины.
Но завтра будет звонок путину

Зуб даёшь, что именно завтра ?

Ты, помнится мне, что-то там писал про триколорные законы
Ну вот, ты радуешься, что Трамп позвонит триколорному

Надо же, как ты за триколорного переживаешь )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11055
З нами з: 31.08.09
Подякував: 541 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:23

prodigy
что значит оральный секс был необычный в 1985 году :D да нормально все им в те годы занимались не меньше чем сейчас.
А для того чтобы кого-то обвинили по статье извращение то для этого нужна експертиза и показания а не просто прийти и сказать в партком :D
konstantin kirovograd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1413
З нами з: 20.01.09
Подякував: 53 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:24

  Бетон написав:Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины.
Но завтра будет звонок путину


Угу , ти це точно знаєш ?
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 4993
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4138 раз.
Подякували: 4517 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:24

  _hunter написав:не никакого першого


Від того що ти неуч, речі не міняються


Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України,

А вже потім порушення законів і відповідальність за це.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14110
З нами з: 15.02.09
Подякував: 374 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:25

  Бетон написав:Но завтра будет звонок путину
передавайте путину привет.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27234
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2424 раз.
Подякували: 3403 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:26

  pesikot написав:
  sashaqbl написав:
  pesikot написав:По брехні, ти точно в двадцятці УПЦ МП
Брехня - це гріх. Не можна так )

Згадав ти Порошенка не просто так
Бо чомусь ти вирішив, що Порошенка не посадили, тому що його прикривали деми ?
В 2019 році був ще Трампоній, в перший раз

То як там зі священною війною від РПЦ ?
Мовчишь, обходишь цю тему, не хочешь нічого казати
То що, підтримуешь СВО, як священну війну від РПЦ ?
Ти ж це не засуджуєшь, мовчишь

Коли ти вже нарешті ВЛК пройдеш?

От як Banderlog перестане кагор від Онуфрія пити, так і одразу )


при такому розкладі аби онуфрій наступним після порошенка не став :D
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1640
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:28

  Дюрі-бачі написав:
  Hotab написав:Чи не правильніше порушнику , заглянувши в статті ККУ, подумати. що отой наглядач за виконанням законів теж може виявитись не зовсім законослухняним?
Це дуже неправильний шлях, на якому наступним кроком виникнуть ті, хто собою замінить закон і захистить цивільного порушника від наглядача.
Якось самі перед собою визначіться
З одного боку пошуки месії яка придумає справедливий закон і змусить всіх його виконувати нічого не порушуючи
З другого боку право порушника на порушення....

Тут чітко
Труси-хрестик
Або порушник порушуючи згоджується що коли його будуть ЗМУШУВАТИ виконати Закон - також будуть порушувати
Або не порушник вимагає всіх оточуючих дотримуватись Закону...

І це працює будь-де.
Що в економіці
яка повільно розвивається бо 10 млн з 20 млн - порушує обовязок по сплаті податків десь на 300-400 млрд грн, але при цьому УМОВОЮ для початку правильного життя вимагає ЩОБ МІФІЧНІ ХТОСЬ перші перестали порушувати. А ці хтось порушують бо в них перед очами статистика де чорним по білом - 10 млн не платить 300-400 млрд/рік.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27990
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:30

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста
мне казалось отношения вне брака во все времена (кроме 20-21 века ) осуждалась в т.ч. христианством. С ваших слов получается в заповедях такого запрета нет. Или он негласный?
А що там з правилом коли маленькі народи оновлювали свій генофонд за допомогою мандрівників яким надавали право ночі з тим з ким мандрівники погоджувались?
А як трактується право першої брачної ночі на яке мав право князь?( суть зрозуміла - князь найсильніший тому нехай розмножуються носії генів)
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27990
З нами з: 15.01.09
Подякував: 288 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 12024120251202612027>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
27 81544
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 січ, 2025 20:48
Господар Вельзевула
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 255507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 899734
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13505)
20.01.2025 19:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.