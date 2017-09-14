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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:17
Wirująświatła написав: prodigy написав:
с ней имели половой контакт 7-8 мужчин
Катя Муму по заданию фсб спала з опозиционерами(за Родину), сколько их было знало фсб
даже добряка Белковского хотяла совратить
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:19
Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины.
Но завтра будет звонок путину
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:22
Бетон написав:
Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины. Но завтра будет звонок путину
Зуб даёшь, что именно завтра ?
Ты, помнится мне, что-то там писал про триколорные законы
Ну вот, ты радуешься, что Трамп позвонит триколорному
Надо же, как ты за триколорного переживаешь )
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:23
prodigy
что значит оральный секс был необычный в 1985 году
да нормально все им в те годы занимались не меньше чем сейчас.
А для того чтобы кого-то обвинили по статье извращение то для этого нужна експертиза и показания а не просто прийти и сказать в партком
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:24
Бетон написав:
Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины.
Но завтра будет звонок путину
Угу , ти це точно знаєш ?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:24
_hunter написав:
не никакого першого
Від того що ти неуч, речі не міняються
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України
,
А вже потім порушення законів і відповідальність за це.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 20 січ, 2025 21:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:25
Бетон написав:
Но завтра будет звонок путину
передавайте путину привет.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:26
pesikot написав: sashaqbl написав: pesikot написав:
По брехні, ти точно в двадцятці УПЦ МП
Брехня - це гріх. Не можна так )
Згадав ти Порошенка не просто так
Бо чомусь ти вирішив, що Порошенка не посадили, тому що його прикривали деми ?
В 2019 році був ще Трампоній, в перший раз
То як там зі священною війною від РПЦ ?
Мовчишь, обходишь цю тему, не хочешь нічого казати
То що, підтримуешь СВО, як священну війну від РПЦ ?
Ти ж це не засуджуєшь, мовчишь
Коли ти вже нарешті ВЛК пройдеш?
От як Banderlog перестане кагор від Онуфрія пити, так і одразу )
при такому розкладі аби онуфрій наступним після порошенка не став
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:28
Дюрі-бачі написав: Hotab написав:
Чи не правильніше порушнику , заглянувши в статті ККУ, подумати. що отой наглядач за виконанням законів теж може виявитись не зовсім законослухняним?
Це дуже неправильний шлях, на якому наступним кроком виникнуть ті, хто собою замінить закон і захистить цивільного порушника від наглядача.
Якось самі перед собою визначіться
З одного боку пошуки месії яка придумає справедливий закон і змусить всіх його виконувати нічого не порушуючи
З другого боку право порушника на порушення....
Тут чітко
Труси-хрестик
Або порушник порушуючи згоджується що коли його будуть ЗМУШУВАТИ виконати Закон - також будуть порушувати
Або не порушник вимагає всіх оточуючих дотримуватись Закону...
І це працює будь-де.
Що в економіці
яка повільно розвивається бо 10 млн з 20 млн - порушує обовязок по сплаті податків десь на 300-400 млрд грн, але при цьому УМОВОЮ для початку правильного життя вимагає ЩОБ МІФІЧНІ ХТОСЬ перші перестали порушувати. А ці хтось порушують бо в них перед очами статистика де чорним по білом - 10 млн не платить 300-400 млрд/рік.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:30
Wirująświatła написав: Сибарит написав:
Заповедь "не прелюбодействуй" в первоначальном варианте означала запрет инцеста
мне казалось отношения вне брака во все времена (кроме 20-21 века ) осуждалась в т.ч. христианством. С ваших слов получается в заповедях такого запрета нет. Или он негласный?
А що там з правилом коли маленькі народи оновлювали свій генофонд за допомогою мандрівників яким надавали право ночі з тим з ким мандрівники погоджувались?
А як трактується право першої брачної ночі на яке мав право князь?( суть зрозуміла - князь найсильніший тому нехай розмножуються носії генів)
Востаннє редагувалось budivelnik
в Пон 20 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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