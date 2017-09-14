Катя Муму по заданию фсб спала з опозиционерами(за Родину), сколько их было знало фсб
даже добряка Белковского хотяла совратить
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:17
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Шикарная инаугурация Трампа.
Речь без единой запинки, без бумажки.
Но без Украины.
Справедливо, ведь он президент США а не Украины.
Но завтра будет звонок путину
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:22
Зуб даёшь, что именно завтра ?
Ты, помнится мне, что-то там писал про триколорные законы
Ну вот, ты радуешься, что Трамп позвонит триколорному
Надо же, как ты за триколорного переживаешь )
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:23
prodigy
что значит оральный секс был необычный в 1985 году да нормально все им в те годы занимались не меньше чем сейчас.
А для того чтобы кого-то обвинили по статье извращение то для этого нужна експертиза и показания а не просто прийти и сказать в партком
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:24
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:24
Від того що ти неуч, речі не міняються
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України,
А вже потім порушення законів і відповідальність за це.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 20 січ, 2025 21:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:25
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:26
при такому розкладі аби онуфрій наступним після порошенка не став
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:28
Якось самі перед собою визначіться
З одного боку пошуки месії яка придумає справедливий закон і змусить всіх його виконувати нічого не порушуючи
З другого боку право порушника на порушення....
Тут чітко
Труси-хрестик
Або порушник порушуючи згоджується що коли його будуть ЗМУШУВАТИ виконати Закон - також будуть порушувати
Або не порушник вимагає всіх оточуючих дотримуватись Закону...
І це працює будь-де.
Що в економіці
яка повільно розвивається бо 10 млн з 20 млн - порушує обовязок по сплаті податків десь на 300-400 млрд грн, але при цьому УМОВОЮ для початку правильного життя вимагає ЩОБ МІФІЧНІ ХТОСЬ перші перестали порушувати. А ці хтось порушують бо в них перед очами статистика де чорним по білом - 10 млн не платить 300-400 млрд/рік.
Додано: Пон 20 січ, 2025 21:30
А що там з правилом коли маленькі народи оновлювали свій генофонд за допомогою мандрівників яким надавали право ночі з тим з ким мандрівники погоджувались?
А як трактується право першої брачної ночі на яке мав право князь?( суть зрозуміла - князь найсильніший тому нехай розмножуються носії генів)
Востаннє редагувалось budivelnik в Пон 20 січ, 2025 21:32, всього редагувалось 1 раз.
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