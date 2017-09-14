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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:31
Wirująświatła написав:
Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.
стремная ситуация
я в 1997г купил в Германии машину 4х летку Галант, позвонил родителям, сказал что выехал, когда пересек в 4 ночи границу Мостиська BMW село мне на хвост, ночью в туман по горам на скорости 130-140км/ч убегал 60км, пока не оторвался, пришлось повернуть не на Тернополь а на Ровно.Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:38
prodigy написав:
Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
я ездил жигулями на питер через смоленск/псков. Там есть участки где 100 км никакой цивилизации, убьют и искать не будут, но восновном охотились на дальнобоев. Легковушки обычно не трогали. Останавливает фуру переодетый мент ну и т.д. перед такими участками кучковались по 5 фур, чтобы толпой отбиться. В питере мне надо было крупную сумму налом забрать, несколько моих годовых зарплат. Наша молодость ничего не боялась.
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