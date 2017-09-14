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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12024120251202612027

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.


стремная ситуация

я в 1997г купил в Германии машину 4х летку Галант, позвонил родителям, сказал что выехал, когда пересек в 4 ночи границу Мостиська BMW село мне на хвост, ночью в туман по горам на скорости 130-140км/ч убегал 60км, пока не оторвался, пришлось повернуть не на Тернополь а на Ровно.Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:38

  prodigy написав:Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
я ездил жигулями на питер через смоленск/псков. Там есть участки где 100 км никакой цивилизации, убьют и искать не будут, но восновном охотились на дальнобоев. Легковушки обычно не трогали. Останавливает фуру переодетый мент ну и т.д. перед такими участками кучковались по 5 фур, чтобы толпой отбиться. В питере мне надо было крупную сумму налом забрать, несколько моих годовых зарплат. Наша молодость ничего не боялась.
Wirująświatła
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  #<1 ... 12024120251202612027
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