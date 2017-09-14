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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:31
Wirująświatła написав:
Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.
стремная ситуация
я в 1997г купил в Германии машину 4х летку Галант, позвонил родителям, сказал что выехал, когда пересек в 4 ночи границу Мостиська BMW село мне на хвост, ночью в туман по горам на скорости 130-140км/ч убегал 60км, пока не оторвался, пришлось повернуть не на Тернополь а на Ровно.Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:38
prodigy написав:
Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
я ездил жигулями на питер через смоленск/псков. Там есть участки где 100 км никакой цивилизации, убьют и искать не будут, но восновном охотились на дальнобоев. Легковушки обычно не трогали. Останавливает фуру переодетый мент ну и т.д. перед такими участками кучковались по 5 фур, чтобы толпой отбиться. В питере мне надо было крупную сумму налом забрать, несколько моих годовых зарплат. Наша молодость ничего не боялась.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:41
konstantin kirovograd написав:prodigy
что значит оральный секс был необычный в 1985 году да нормально все им в те годы занимались
не меньше чем сейчас.
А для того чтобы кого-то обвинили по статье извращение то для этого нужна експертиза и показания а не просто прийти и сказать в партком
у нас на судах нет (одна сказала-я такое делаю только своему мужу)
вызывают в сталинские времена коммуниста в партком- спрашивают, как с женой спите?
-думает: скажу сверху(угнетает рабочий класс), скажу она сверху(попал под влияние
несознательного элемента)
-помал и говоритЮ, а никак (дрочу)
-выговор, за что?
-за разбазаривание семенного фонда и за связь с кулачьем
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:48
Wirująświatła написав: prodigy написав:
Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
я ездил жигулями на питер через смоленск/псков. Там есть участки где 100 км никакой цивилизации, убьют и искать не будут, но восновном охотились на дальнобоев. Легковушки обычно не трогали. Останавливает фуру переодетый мент ну и т.д. перед такими участками кучковались по 5 фур, чтобы толпой отбиться. В питере мне надо было крупную сумму налом забрать, несколько моих годовых зарплат. Наша молодость ничего не боялась.
в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе. Стали ездить с охраной ментов. Потом стали грабить в подъезде (жена подружке скажет-завтра муж из рейса),автобус подвозил к подъезду(а в подъезде уже ждали), как правило часто приезжали с Киева после нуля.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:52
Hotab написав: _hunter написав:
не никакого першого
Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України
,
А вже потім порушення законів і відповідальність за це.
Від того що ти неуч, речі не міняються
19 идет ПЕРЕД
68
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:52
Wirująświatła написав:
....
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.
вечір окуїтільних історій. хотілося я подробиць хоч трохи, як можна в "13 років без документів їздив в польщу
". як так двічі перетнути кордон?
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:55
prodigy написав:
в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе.
в 90х я еще в школу ходил. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 21:59
wild.tomcat написав: Wirująświatła написав:
....
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.
вечір окуїтільних історій. хотілося я подробиць хоч трохи, як можна в "13 років без документів їздив в польщу
". як так двічі перетнути кордон?
скорее всего он имел ввиду поездки в польшу продавать утюги и другой для поляков в то время дорогой товар....но там хватало свидетельства о рождении и нужно было быть в группе.
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:00
Wirująświatła написав: prodigy написав:
в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе.
в 90х я еще в школу ходил. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.
По другой легенде, в 90-х ты уже в институт ходил, на комерческий, в педе
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Додано: Пон 20 січ, 2025 22:00
wild.tomcat написав:
як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон
документы его удивили) а рэкет украинский из пацанов 15летних в польше видел? грабили своих, полиция не вмешивалась и жаловаться было бесполезно. Документы с детей не требовали ни разу и нигде.
konstantin kirovograd написав:
но там хватало свидетельства о рождении и нужно было быть в группе.
свидетельство приносили руководителю когда записывались на поездку, с собой в поездке никаких документов не было. Поскольку свидетельство было без фото несли чьи угодно, главное чтобы пол совпадал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 20 січ, 2025 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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