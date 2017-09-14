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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 12025120261202712028>

Яким шляхом, на Вашу думку, може закінчитися війна?

Напад росії і білорусі на Україну 3.6 5 118
Повна перемога України на полі бою
5%
6
Мирні переговори за підтримки міжнародних партнерів (тиск, який змусив би агресора припинити війну та сприяти мирному врегулюванню)
24%
28
Компроміс із росією (територіальні поступки)
31%
37
Внутрішні зміни в рф (революція, переворот)
8%
10
Виснаження однієї зі сторін
17%
20
Ізраїльський варіант
4%
5
Інший варіант
10%
12
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.


стремная ситуация

я в 1997г купил в Германии машину 4х летку Галант, позвонил родителям, сказал что выехал, когда пересек в 4 ночи границу Мостиська BMW село мне на хвост, ночью в туман по горам на скорости 130-140км/ч убегал 60км, пока не оторвался, пришлось повернуть не на Тернополь а на Ровно.Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:38

  prodigy написав:Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
я ездил жигулями на питер через смоленск/псков. Там есть участки где 100 км никакой цивилизации, убьют и искать не будут, но восновном охотились на дальнобоев. Легковушки обычно не трогали. Останавливает фуру переодетый мент ну и т.д. перед такими участками кучковались по 5 фур, чтобы толпой отбиться. В питере мне надо было крупную сумму налом забрать, несколько моих годовых зарплат. Наша молодость ничего не боялась.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:41

  konstantin kirovograd написав:prodigy
что значит оральный секс был необычный в 1985 году :D да нормально все им в те годы занимались не меньше чем сейчас.
А для того чтобы кого-то обвинили по статье извращение то для этого нужна експертиза и показания а не просто прийти и сказать в партком :D


у нас на судах нет (одна сказала-я такое делаю только своему мужу)

вызывают в сталинские времена коммуниста в партком- спрашивают, как с женой спите?
-думает: скажу сверху(угнетает рабочий класс), скажу она сверху(попал под влияние
несознательного элемента)
-помал и говоритЮ, а никак (дрочу)
-выговор, за что?
-за разбазаривание семенного фонда и за связь с кулачьем
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:48

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:Сегодня один в авто на 2300км тоже б не поехал
я ездил жигулями на питер через смоленск/псков. Там есть участки где 100 км никакой цивилизации, убьют и искать не будут, но восновном охотились на дальнобоев. Легковушки обычно не трогали. Останавливает фуру переодетый мент ну и т.д. перед такими участками кучковались по 5 фур, чтобы толпой отбиться. В питере мне надо было крупную сумму налом забрать, несколько моих годовых зарплат. Наша молодость ничего не боялась.


в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе. Стали ездить с охраной ментов. Потом стали грабить в подъезде (жена подружке скажет-завтра муж из рейса),автобус подвозил к подъезду(а в подъезде уже ждали), как правило часто приезжали с Киева после нуля.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:52

  Hotab написав:
  _hunter написав:не никакого першого


Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України,

А вже потім порушення законів і відповідальність за це.

Від того що ти неуч, речі не міняються :lol: 19 идет ПЕРЕД 68
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:52

  Wirująświatła написав:....
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.


вечір окуїтільних історій. хотілося я подробиць хоч трохи, як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:55

  prodigy написав:в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе.
в 90х я еще в школу ходил. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 21:59

  wild.tomcat написав:
  Wirująświatła написав:....
время было такое.... все можно, хз когда то время повториться.... Я в 13 лет без документов ездил в польшу и москву, родители то ли были беспечные, то ли по другим причинам меня везде отпускали. Телефонов не было, уехал и целую неделю что с тобой неизвестно.


вечір окуїтільних історій. хотілося я подробиць хоч трохи, як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон? :mrgreen:

скорее всего он имел ввиду поездки в польшу продавать утюги и другой для поляков в то время дорогой товар....но там хватало свидетельства о рождении и нужно было быть в группе.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:00

  Wirująświatła написав:
  prodigy написав:в 90-е моряков грабили по дороге из Киева в Одессу на трассе.
в 90х я еще в школу ходил. на рф фуры грабили в нулевых уже при пуйле.

По другой легенде, в 90-х ты уже в институт ходил, на комерческий, в педе
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 22:00

  wild.tomcat написав:як можна в "13 років без документів їздив в польщу". як так двічі перетнути кордон
документы его удивили) а рэкет украинский из пацанов 15летних в польше видел? грабили своих, полиция не вмешивалась и жаловаться было бесполезно. Документы с детей не требовали ни разу и нигде.
  konstantin kirovograd написав:но там хватало свидетельства о рождении и нужно было быть в группе.
свидетельство приносили руководителю когда записывались на поездку, с собой в поездке никаких документов не было. Поскольку свидетельство было без фото несли чьи угодно, главное чтобы пол совпадал.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 20 січ, 2025 22:18, всього редагувалось 2 разів.
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